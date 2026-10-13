Så ska S ta nästa steg även lokalt

Ända sedan kommunreformen under 1970-talets första hälft har Öckerö varit en blå kommun. Fram till 2018 leddes kommunen av Moderaterna som var största parti, men vid 2018 års val klev Kristdemokraterna förbi och blev störst, en bedrift de sedan upprepade även vid kommunvalen 2022 och 2026.

Även om det formellt är vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober som det bestäms vilket styre Öckerö får, tyder det mesta på att Öckeröalliansen (KD, M och L) behåller makten och att Jan Utbult (KD) fortsätter som kommunstyrelsens ordförande.

S störst i riksdagsvalet

I riksdagsvalen 2022 och 2026 var Socialdemokraterna dock det parti som flest Öckeröbor röstade på. I riksdagsvalet 2026 röstade 21,45 procent av Öckerös väljare på Socialdemokraterna. 2022 var motsvarande andel 24,83 procent.

Något som naturligtvis är positivt för S i Öckerö. Men frågan är hur man ska kunna slå mynt av det glädjande resultatet på riksnivå och bli en reell utmanare även lokalt.

– Det är naturligtvis glädjande att Socialdemokraterna för andra valet i rad är största parti bland Öckeröborna i riksdagsvalet. Men för att förstå det kommunala resultatet behöver vi se både till utvecklingen sedan 2022 och till hur stödet fördelas mellan övriga partier. I kommunvalet fick vi 1 916 röster, vilket faktiskt är två fler än 2022. Att vår andel ändå minskade från 21 till 20,34 procent beror på att det totala antalet giltiga röster ökade, säger Maria Brauer, gruppledare för Socialdemokraterna i Öckerö kommun och fortsätter:

– Vi behöll alltså vårt stöd räknat i röster, samtidigt som Socialdemokraterna gick tillbaka i riksdagsvalet. Däremot har vi inte vuxit i takt med den röstande väljarkåren. Det behöver vi ta med oss i vårt fortsatta arbete.

Stabila på kommunnivå

Trots att S är det tredje största partiet i kommunvalet ligger S, V och MP en bit efter Öckeröalliansen lokalt. KD är betydligt mer populära i kommunvalet än vad de är på riksdagsnivå i kommunen.

I kommunvalet röstade 23,6 procent av Öckeröväljarna på KD, medan bara 14,87 procent av Öckeröborna lade sin röst på partiet i riksdagsvalet 2026.

För Socialdemokraterna har skillnaden mellan resultatet i kommunvalet och riksdagsvalet också förändrats påtagligt. År 2022 var den 3,83 procentenheter. Nu är den 1,11 procentenheter.

– Socialdemokraternas kommunala stöd har varit betydligt mer stabilt än stödet i riksdagsvalet. Att vi placerar oss etta i riksdagsvalet och trea i kommunvalet kan därför ge intryck av en större skillnad än vad våra egna röstandelar visar, säger Maria Brauer.

Tittar man på röstsiffrorna framgår att 107 personer tycks ha röstat på Socialdemokraterna i riksdagsvalet, men inte i kommunvalet i Öckerö.

– Totalsiffrorna visar inte hur enskilda personer har röstat. Det kan finnas väljare som röstar S till riksdagen och på ett annat parti kommunalt, liksom väljare som gör det omvända. Vi kan därför inte heller säga att dessa röster har gått till just KD eller M.

Vidare analys behövs

Socialdemokraternas röstsiffror behöver analyseras ytterligare innan några slutsatser kan dras, enligt Maria Brauer:

– Nedgången i riksdagsvalet behöver analyseras vidare. Socialdemokraterna gick tillbaka i landet som helhet, men tappet bland Öckeröborna var större än rikssnittet. Rikstrenden är därför en del av sammanhanget, men inte en tillräcklig förklaring. Jag vill inte tillskriva väljarna bestämda motiv som vi ännu saknar underlag för.

Vad ser du som huvudorsaken till att Kristdemokraterna är så starka kommunalt på Öckerö?

– Min bedömning är att lokala företrädare, sakfrågor och förtroenden som byggts upp under lång tid spelar roll för hur människor väljer i kommunvalet. KD:s starka lokala ställning behöver förstås också ur det perspektivet. Man kan uppskatta ett partis företrädare och arbete i kommunen utan att vilja ge samma parti inflytande över rikspolitiken.

– Det kan finnas väljare som uppfattar ett fortsatt borgerligt styre som så självklart att de har svårt att se hur en röst på oss skulle kunna förändra kommunpolitiken. Det är en möjlig förklaring, men inget vi kan slå fast utifrån valresultatet. För vår del innebär det ett ansvar att visa hur våra förslag och vårt arbete kan få betydelse för kommunen och människors vardag.

”Förtroende måste förtjänas”

Hur ska ni, tillsammans med samarbetspartierna V och MP, arbeta i opposition den kommande mandatperioden för att slå mynt av populariteten i riksdagsvalen 2022 och 2026 – för det ska kunna bli ett rött skifte i kommunpolitiken i Öckerö efter valet 2030?

– Det är ännu inte klart hur kommunen ska styras. Vi kan därför inte utgå från fyra nya år i opposition eller att möjligheten till ett annat styre ligger först 2030.

– Oavsett hur styret formas vill vi få så stort genomslag som möjligt för vår politik. Vi behöver fortsätta samtalen med invånarna, utveckla våra förslag och tydligt redovisa vad vi åstadkommer. Ett större förtroende i kommunvalet måste förtjänas genom det arbete vi gör här i kommunen, under hela mandatperioden, avslutar Maria Brauer.