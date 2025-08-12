Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Jan-Eric Bäck och Claes-Åke Henriksson.

Så ska Öckerö klara vatten och trygghet i kris

Publicerad: augusti 12, 2025 kl 9:34 f m (uppdaterad augusti 12, 2025 kl 09:34)

Kriget i Ukraina har fått Sveriges civilförsvar på fötter. Pumpar i Öckerös krisbrunnar renoveras och de frivilliga brunnsfaddrarna behöver bli fler. I händelse av kris eller krig har de flera uppgifter att fylla.

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är en förening med lokalavdelning i Öckerö kommun som tillhör Civilförsvarsförbundet. När kriget i Ukraina startade 2022 återuppväcktes De Tio Öarnas Civilförsvarsförening från sin Törnrosasömn, vilken hade lagts i malpåse 2015.

– Då hade Ryssland redan ockuperat Krimhalvön men myndigheterna blev inte krismedvetna förrän senare. Man trodde att det var den eviga freden som rådde! berättar Jan-Eric Bäck, ordförande i föreningen.

Behövs fler

Nu har man fått ihop 60 medlemmar.

– Det är positivt men vi räknar med att behöva vara 100 personer för att kunna utföra våra uppdrag för kommunen när så behövs, fortsätter ordföranden.

Bland dem ingår att vara brunnsfaddrar. På 1990-talet borrades nödbrunnar runt om i kommunen med stöd av Räddningsverket. Öckerö kommun har inget eget kommunalt dricksvatten, utan allt kommer i rörledningar från Göteborgs vattenverk i bland annat Göta Älv.

– Från vattenreningsverk är det cirka fem mil vattenledningar hit ut. Om något skulle hända med dem måste kommuninvånarna ha tillgång till nödvatten, förklarar Jan-Eric Bäck.

I första hand skulle det komma vatten i tankbilar, för avhämtning på vissa platser. Men om det inte går att genomföra ska medborgarna få vatten från krisbrunnarna.

 Vad kan hända

– Det finns ingen större medvetenhet bland medborgarna om vad man ska göra vid en kris. Man förstår inte hur allvarligt det är att till exempel vara utan elektricitet under längre tid, menar Claes-Åke Henriksson, som också berättar om Frivilliga Resursgruppens planer.

Man skulle i så fall inte att kunna betala i affärerna och efter att tag inte heller kunna använda sina mobiltelefoner.

Om inte förr så inser nog många då, hur livsviktig vattenförsörjningen är. Inte minst i en ö-kommun som Öckerö.

– Det kan tyckas märkligt att det över huvud taget finns sötvatten här, när vi är omgivna av salt havsvatten överallt, säger Jan-Eric Bäck.

Men ner till 40 meters djup finns sött grundvatten, djupare ner blir det bräckt. Föreningen kontrollerar nu regelbundet att brunnarna fungerar.

Liten vattenranson

Exakt hur många nödbrunnar det finns i Öckerö kommun vill varken Jan-Eric eller Claes-Åke berätta, inte heller hur de ser ut. Men de finns på alla bebodda öar i kommunen och ska räcka till alla.

– Men i händelse av en vattenkris får man nöja sig med cirka 5 liter per person och dygn. I vanliga fall gör vi av med 50 liter per dygn, så det blir en stor skillnad, fortsätter föreningens ordförande.

Vid ett nödläge kan Frivilliga Resursgruppen även hjälpa till att göra privata brunnar brukbara. Livsmedelsverket har nu också börjat inventera tillgången på nödbrunnar i alla Sveriges kommuner.

Var förberedd

Själv har Jan-Eric Bäck också ett matförråd där hemma med hållbara produkter för en och en halv månad. Civilförsvarsförbundet rekommenderar att man har för åtminstone en veckas förbrukning.

Andra uppgifter som den Frivilliga Resursgruppen kan utföra är att upprätta så kallade Trygghetspunkter, där medborgarna kan få hjälp vid en kris.

– Det kan röra sig om utdelning av mat eller enklare sjukvård. Men vi kan också hjälp atill att hålla ordning vid vanliga större evenemang, berättar Claes-Åke Henriksson.

– Vi måste också vara förberedda på hur vi ska klara kommunikationen med varandra inom Resursgruppen, i händelse av längre strömavbrott, säger Jan-Eric Bäck.

Sven Lundstedt

TEXT:

Sven Lundstedt

Dela
Mer från Öckerö kommun
Båtarnas båt kom till Hönö Klåva
Båtarnas båt kom till Hönö Klåva

I förra veckan var en pojkdröm på väg att gå i uppfyllelse för medlemmar i...
ÖIF har chans att skrälla
ÖIF har chans att skrälla

Öckerö IF möter Superettanklubben Landskrona BoIS i andra omgången av Svenska cupen.
Så ska Öckerö klara vatten och trygghet i kris
Så ska Öckerö klara vatten och trygghet i kris

Kriget i Ukraina har fått Sveriges civilförsvar på fötter.
”Hur mår havet?” – är frågan många ställer
”Hur mår havet?” – är frågan många ställer

Några av de omtalade klängmaneterna visades på Hönö Klåva när Västerhavsveckans utställning var på besök. 
Öckerös största investering
Öckerös största investering

Med en prislapp på 350 miljoner kronor ska Öckerö reningsverk renoveras.
Senaste nytt
Parker-Price klar för Öis
Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning
Vilt kämpande Zenith hade Öis i gungning

IK Zenith stod för en enorm kämpainsats mot Örgryte IS i Svenska cupens andra omgång...
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Online casino – Underhållning, teknik och ansvarsfullt spelande
Bra att känna till om EU casino
Bra att känna till om EU casino

Att spela på EU casinon har blivit allt populärare bland oss svenskar.
Maxi maxar formen inför brödraduellen
Maxi maxar formen inför brödraduellen

Idag ställs IK Zeniths herrar mot Örgryte IS i svenska cupen.
Laddar

Längtar du till hösten?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En reflektion

En reflektion

Årets upplaga av Konstvågen är över. Konstnärerna och hantverkarna representerade ett antal uttrycksformer – från klassiskt måleri till datorsimulerad bildframställning.
Björlanda
Parker-Price klar för Öis

Parker-Price klar för Öis

– bäst på planen direkt.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Spana in sveriges bästa Casino Utan Svensk Licens där du hitta all spelfakta.

Jämför Casino utan spelpaus för den ultimata spelupplevelsen.

Hitta bäst utbud med Casino utan licens med alla nyaste slotspel.

Besök Sveriges fräschaste online casino på Hajper Casino

Hitta Sveriges snabbaste och bästa spelsajt på Snabbare.com

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino