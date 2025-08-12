Så ska Öckerö klara vatten och trygghet i kris

Frivilliga Resursgruppen, FRG, är en förening med lokalavdelning i Öckerö kommun som tillhör Civilförsvarsförbundet. När kriget i Ukraina startade 2022 återuppväcktes De Tio Öarnas Civilförsvarsförening från sin Törnrosasömn, vilken hade lagts i malpåse 2015.

– Då hade Ryssland redan ockuperat Krimhalvön men myndigheterna blev inte krismedvetna förrän senare. Man trodde att det var den eviga freden som rådde! berättar Jan-Eric Bäck, ordförande i föreningen.

Behövs fler

Nu har man fått ihop 60 medlemmar.

– Det är positivt men vi räknar med att behöva vara 100 personer för att kunna utföra våra uppdrag för kommunen när så behövs, fortsätter ordföranden.

Bland dem ingår att vara brunnsfaddrar. På 1990-talet borrades nödbrunnar runt om i kommunen med stöd av Räddningsverket. Öckerö kommun har inget eget kommunalt dricksvatten, utan allt kommer i rörledningar från Göteborgs vattenverk i bland annat Göta Älv.

– Från vattenreningsverk är det cirka fem mil vattenledningar hit ut. Om något skulle hända med dem måste kommuninvånarna ha tillgång till nödvatten, förklarar Jan-Eric Bäck.

I första hand skulle det komma vatten i tankbilar, för avhämtning på vissa platser. Men om det inte går att genomföra ska medborgarna få vatten från krisbrunnarna.

Vad kan hända

– Det finns ingen större medvetenhet bland medborgarna om vad man ska göra vid en kris. Man förstår inte hur allvarligt det är att till exempel vara utan elektricitet under längre tid, menar Claes-Åke Henriksson, som också berättar om Frivilliga Resursgruppens planer.

Man skulle i så fall inte att kunna betala i affärerna och efter att tag inte heller kunna använda sina mobiltelefoner.

Om inte förr så inser nog många då, hur livsviktig vattenförsörjningen är. Inte minst i en ö-kommun som Öckerö.

– Det kan tyckas märkligt att det över huvud taget finns sötvatten här, när vi är omgivna av salt havsvatten överallt, säger Jan-Eric Bäck.

Men ner till 40 meters djup finns sött grundvatten, djupare ner blir det bräckt. Föreningen kontrollerar nu regelbundet att brunnarna fungerar.

Liten vattenranson

Exakt hur många nödbrunnar det finns i Öckerö kommun vill varken Jan-Eric eller Claes-Åke berätta, inte heller hur de ser ut. Men de finns på alla bebodda öar i kommunen och ska räcka till alla.

– Men i händelse av en vattenkris får man nöja sig med cirka 5 liter per person och dygn. I vanliga fall gör vi av med 50 liter per dygn, så det blir en stor skillnad, fortsätter föreningens ordförande.

Vid ett nödläge kan Frivilliga Resursgruppen även hjälpa till att göra privata brunnar brukbara. Livsmedelsverket har nu också börjat inventera tillgången på nödbrunnar i alla Sveriges kommuner.

Var förberedd

Själv har Jan-Eric Bäck också ett matförråd där hemma med hållbara produkter för en och en halv månad. Civilförsvarsförbundet rekommenderar att man har för åtminstone en veckas förbrukning.

Andra uppgifter som den Frivilliga Resursgruppen kan utföra är att upprätta så kallade Trygghetspunkter, där medborgarna kan få hjälp vid en kris.

– Det kan röra sig om utdelning av mat eller enklare sjukvård. Men vi kan också hjälp atill att hålla ordning vid vanliga större evenemang, berättar Claes-Åke Henriksson.

– Vi måste också vara förberedda på hur vi ska klara kommunikationen med varandra inom Resursgruppen, i händelse av längre strömavbrott, säger Jan-Eric Bäck.