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Veckans tidning

Så går det för byggprojekten i Öckerö

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En cirkulationsplats på Öckerö är snart klar, men snart börjar upphandlingen av nästa rondell på ön. Det och mycket annat avverkades vid höstens första företagsfrukost.

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De månatliga företagsfrukostarna, arrangerade av Öckerös Företagarförening på Kompetenshuset, är tillbaka efter ett sommaruppehåll. Som brukligt vid första höstsammankomsten höll kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) ett föredrag om allt (i synnerhet byggnation) som är på gång i kommunen, under rubriken ”Vad händer i Öckerö kommun 2027?” 

Men mötet inleddes av kommunens näringslivschef Jan Svensson, som bland annat konstaterade att perioden januari till juni har varit lyckad ur besöksnäringssynpunkt, med bland annat ett uppsving på 2,4 procent när det kommer till antalet gästnätter. Statistiken för resterande sommarmånader dröjer ett tag.

Företagarföreningens Gunnar Ström lyfte därefter behovet av HLR-kurser, gärna i gemensam regi, och vikten av att de hjärtstartare som finns tillgängliga uppdateras så att de inte försvinner ur registret. Det måste göras en gång i halvåret. 

Rondell klar i oktober

Jan Utbult inledde med några ord om ekonomin som han beskrev som stabil, och nämnde även att befolkningen i kommunen ökade med 94 personer förra året. Totalt var 12 863 personer folkbokförda i kommunen 2025-12-31.

I snabb takt gick kommunstyrelsens ordförande sedan igenom flera av de projekt som planeras att dra i gång under 2027. 

Han konstaterade inledningsvis att arbetet med cirkulationsplatsen i korsningen Hönövägen–Lammholmsvägen på Öckerö planeras vara klart under oktober i år. 

Tornstaden kommer sedan att stänga den nyetablerade vägen upp mot Båken mellan oktober och april. 

Nytt rondellarbete

Men det blir mer ”rondellnytt” bara några hundra meter norrut under nästa år. Då påbörjas upphandlingen i etapp 2 av Öckerö nya centrum där rondellen vid hamnplan ska höjas med 1,5 meter på grund av krav för lägsta golvhöjd, för att skydda mot översvämning. Även de anslutande vägarna Norgårdsvägen, Sockenvägen, Hälsövägen, Hönövägen och Björnhuvudsvägen kommer att anpassas till den nya höjden. När väl byggnationen har inletts under 2027 kommer Norgårdsvägen att behöva vara avstängd under cirka ett halvår.

När det gäller de många nya bostadshus som byggs eller ska byggas i kommunen löper arbetet på. Jan Utbult gav en sammanfattning: 

När det gäller fastigheterna Båken och Fyrvaktaren är 52 av 60 lägenheter sålda. Beräknad inflyttning är den 1 april nästa år. 

Just nu byggs underjordiska garage för fastigheterna Klipphusen och Magasinet längs Norgårdsvägen. Går allt enligt plan kan fastigheterna vara klara under 2028. 

Hamnplan överklagad

När det gäller den kommande fastigheten som kallas Spirbåken, söder om Båken, sker bygg- och säljstart nu under hösten och de första bostäderna beräknas stå   klara för inflyttning hösten 2028.

Detaljplanen för nya Minnesten antogs tidigare i år, men här väntar kommunen med byggstart för att inte riskera överetablering av nya bostäder på en och samma gång.

Detaljplanen för området Ankaret, som ska bestå av hyresrätter, är överklagad. Enligt Jan Utbult hoppas man ändå kunna börja  bygga någon gång under 2028. 

Även de två detaljplanerna Öckerö centrum norra och södra med bland annat Hamnplan och Innovationsnavet är överklagade, men ”bara” tre överklaganden har inkommit. Något som Jan Utbult tolkar positivt – och som ett tecken på att projekten ”ligger i linje med vad Öckeröborna vill ha.” Även här hoppas man på byggstart under 2028. 

Öckerös största investering sedan 1960-talet och förutsättningen för att kommunen ska kunna växa, det nya reningsverket, håller både tiden och budgeten. Planen är att reningsverket ska kunna driftsättas under hösten 2028. 

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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