Tångodlare vill utöka anläggning vid Rörö

Många känner säkert till att alger är en ingrediens i traditionell japansk sushi. Men användningsområdena är fler än livsmedelsproduktion. Djurfoder är en annan. Att odla stora alger eller tång i havet anser många är en stor men outnyttjad resurs för framtiden.

Vill skala upp

Alger kan också användas som näringstillskott, inom kosmetikaindustrin och även bli till bioplast.

– Vårt mål är att öka nuvarande odlingar så att användningen av alger kan komma upp i industriell skala, fortsätter Samuel Amant.

Hjälp av fiskare

Koastals roll är att hitta platser för uthålliga och uppskalningsbara odlingar. Projekten delfinansieras av EU-medel som administreras av Jordbruksverket. Tanken är att fiskeriföretag med lokal expertis och kunskaper sedan odlar och driver anläggningarna. Koastal hjälper sedan odlarna att sälja tången vidare.

Mindre försöksanläggningar finns redan i Göteborgs skärgård, men även vid exempelvis Hunnebostrand. Den vanligaste algen som odlas är rejält stor, så kallad sockertång.

Samråd börjar

Nu vill företaget utöka en odling på 0,3 hektar vid Rörö med 8 hektar i vattnen öster om Rörö, i Källö fjord och Sälö fjord. Aktuella placeringar är antingen mellan Stora Tåskär och Svarten, eller öster om Rammen, eller mellan Faddern och Källö.

En samrådsprocess har inletts och allmänheten kan fram till den 30 september lämna synpunkter till Koastal AB. Samrådsunderlaget finns bland annat på företagets hemsida, koastal.se under rubriken ”projects”.

Odlingen som man nu söker tillstånd för vid Rörö skulle kunna producera mellan 50 0ch 80 ton tång per år. Sådden av tång sker på hösten.