Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Vid Hunnebostrand finns en lite större odling. Tången växer till sig på linor i vattnet och lyfts upp när det är dags att skörda. Foto: Koastal

Tångodlare vill utöka anläggning vid Rörö

Publicerad: augusti 25, 2025 kl 6:46 f m

Företaget Koastal söker tillstånd för en algodling öster om Rörö. Projektet är delfinansierat av EU och målet är att odla tång i industriell skala. Allmänheten kan lämna synpunkter under samrådsprocessen.

Många känner säkert till att alger är en ingrediens i traditionell japansk sushi. Men användningsområdena är fler än livsmedelsproduktion. Djurfoder är en annan. Att odla stora alger eller tång i havet anser många är en stor men outnyttjad resurs för framtiden.

Vill skala upp

Alger kan också användas som näringstillskott, inom kosmetikaindustrin och även bli till bioplast.

– Vårt mål är att öka nuvarande odlingar så att användningen av alger kan komma upp i industriell skala, fortsätter Samuel Amant.

Hjälp av fiskare

Koastals roll är att hitta platser för uthålliga och uppskalningsbara odlingar. Projekten delfinansieras av EU-medel som administreras av Jordbruksverket. Tanken är att fiskeriföretag med lokal expertis och kunskaper sedan odlar och driver anläggningarna. Koastal hjälper sedan odlarna att sälja tången vidare.

Mindre försöksanläggningar finns redan i Göteborgs skärgård, men även vid exempelvis Hunnebostrand. Den vanligaste algen som odlas är rejält stor, så kallad sockertång.

Samråd börjar

Nu vill företaget utöka en odling på 0,3 hektar vid Rörö med 8 hektar i vattnen öster om Rörö, i Källö fjord och Sälö fjord. Aktuella placeringar är antingen mellan Stora Tåskär och Svarten, eller öster om Rammen, eller mellan Faddern och Källö.

En samrådsprocess har inletts och allmänheten kan fram till den 30 september lämna synpunkter till Koastal AB. Samrådsunderlaget finns bland annat på företagets hemsida, koastal.se under rubriken ”projects”.

Odlingen som man nu söker tillstånd för vid Rörö skulle kunna producera mellan 50 0ch 80 ton tång per år. Sådden av tång sker på hösten.

Sven Lundstedt

TEXT:

Sven Lundstedt

Dela
Mer från Rörö
Tångodlare vill utöka anläggning vid Rörö
Tångodlare vill utöka anläggning vid Rörö

Koastal söker tillstånd för en algodling öster om Rörö.
Ny vårdfilial öppnar på Rörö
Ny vårdfilial öppnar på Rörö

– En dröm för alla som vill ha en skärgårdsdoktor
Unga lär sig leva av, på och med havet
Unga lär sig leva av, på och med havet

För fjärde året i rad håller Öckerö Maritime Center ett sommarläger på Rörö där för...
Tre sjöräddare på Rörö fick pris
Tre sjöräddare på Rörö fick pris

Sjöräddningsstationen på Rörö, grundad 1917, har 34 frivilliga besättningsmän som står redo att året...
Prisas efter en enastående räddningsinsats förra året
Prisas efter en enastående räddningsinsats förra året

Tre frivilliga sjöräddare från räddningsstation Rörö har utsetts till Årets Sjöräddare.
Senaste nytt
Provåk bärplansfärjan
Provåk bärplansfärjan

Nu söker Öckerö kommun testresenärer som vill vara med och prova färjan under pilotperioden.
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning
Trafiken sticker ut negativt i trygghetsundersökning

Mest utstickande resultaten av otrygghet är kopplat till buskörning med mopeder.
Hoppare bidrog i Finnkampen
Hoppare bidrog i Finnkampen

Sverige tog hem både dam- och herrfajterna.
Sommartider är loppistider
Sommartider är loppistider

Antikviteter och gamla prylar är inte min grej, ändå stannar jag gärna till om jag...
Sandras krabba blev viral
Sandras krabba blev viral

Vill uppmärksamma andra på att leta bland barnens krabbor.
Laddar

Borde det vara krav på att göra ett nytt körkortstest efter en viss ålder?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Sommartider är loppistider

Sommartider är loppistider

Antikviteter och gamla prylar är inte min grej, ändå stannar jag gärna till om jag ser en loppmarknad.
Sport
Hoppare bidrog i Finnkampen

Hoppare bidrog i Finnkampen

Sverige tog hem både dam- och herrfajterna.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Spana in sveriges bästa Casino Utan Svensk Licens där du hitta all spelfakta.

Jämför Casino utan spelpaus för den ultimata spelupplevelsen.

Hitta bäst utbud med Casino utan licens med alla nyaste slotspel.

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Söker du en jämförelse på alla casino i Sverige med licens? Besök GoPlay.se

Slots Casino