Rörös nya samlingsplats ska locka både öbor och företag

Ett gammalt skjul har fått nytt liv. Mitt i Rörös gästhamn har ett magasin rivits och byggts upp på nytt. Påkostat och med en genuin skärgårdskänsla tar byggnaden emot upp till 50 personer som samlas för allt från bröllop till födelsedagsfirande och konferenser.

Bakom satsningen står Astrid Invest, ett bolag inom fiskekoncernen Astrid Fiske på Rörö. Projektledare är Erik Odenkrans, som är investment manager på Astrid Invest. Den dagliga verksamheten kommer att drivas av Marie Johansson, Sara Johansson och Anna Johansson. De tre är släkt med varandra: den ena är svägerska till den andra, som är kusin med den tredje.

– Vi vill skapa en samlingsplats för Röröbor och locka hit företag. Vi verkar mycket lokalt och tycker att Rörö är en bra plats att bo, leva och växa upp på. Det vill vi bidra till, säger Erik Odenkrans.

Bakgrunden är att det enligt Erik finns ett behov av fler lokaler för gemensamma aktiviteter på ön. Utöver församlingshemmet och privata boenden som hyrs ut har möjligheterna att samla större sällskap varit begränsade.

Magasinet erbjuder därför möjligheter för flera olika grupper, berättar Marie Johansson.

– Den som hyr kan få tillgång till hela anläggningen som rymmer ett kök med bakugn, konferenslokaler, ett omklädningsrum, bastu, badtunna och flera rum med bäddar för upp till 17 personer.

Grundtanken är att gästerna ska forma sina egna arrangemang och, vid behov, komplettera med olika paket och aktiviteter.

– Det kan handla om att laga mat tillsammans, baka pizza eller beställa skaldjurspaket från lokala fiskare här på ön. Och att kombinera det med exempelvis paddel, vandringar, båtturer eller hummersafari kommer att ge en klockren upplevelse. Vi vill använda det som redan finns på ön och samarbeta med lokala aktörer.

För den som har en koppling till Rörö finns dessutom möjlighet till rabatt. När Magasinet invigdes i början av oktober var det fullt hus.

– Det känns jättekul att vi är i gång. Redan innan vi öppnade hade vi bokningar för både bröllop och kalas, avslutar Erik Odenkrans.