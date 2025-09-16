Veckans tidning
Närhälsans filial med utsikt över hamninloppet. Foto SARI SIIRILÄ

Klartecken för vårdfilial på Rörö

Publicerad: september 16, 2025 kl 9:49 f m

Nu står det klart att Öckerö vårdcentral får öppna en filial på Rörö – detta efter att ha fått dispens för en för liten tillgänglighetsanpassad toalett.

I våras presenterades nyheten om att det planerades öppna en vårdcentralfilial på Rörö. Men krav på att lokalerna skulle nå den tekniska standarden som krävs för tillänglighetsanpassad, satte käppar i hjulen för projektet. Nu står det dock klart att Öckerö vårdcentral får öppna en filial på Rörö – efter att dispensansökan gått igenom.

– Vi har äntligen fått positiva besked gällande vår dispensansökan och det är faktisk jätte, jätteroligt att politikerna var eniga, säger Sari Siirilä, vårdcentralchef.

Problemet har handlat om vårdcentralens toalett, som visade sig sakna några centimetrar för att uppfylla alla riktlinjer. Och även om en rullstol kan komma in på toaletten enligt Sari, så finns det inte full möjlighet att följa regelverket när det kommer till exempelvis vändutrymme och personalassistents.

– Vi försökte titta på att bygga ut toaletten, men då hade vi fått andra bekymmer. Allt är kanske lite för litet egentligen. Men det går att komma in med rullstol. Vi kan bara inte följa alla riktlinjer till punkt och pricka. Men man kommer absolut in på toaletten. Dessutom kommer vi fortsätta erbjuda hembesök vid behov. Och nu med dispensen på plats kan vi börja planera vår öppning och börja boka in patienter, något vi väntat på sedan april.

Många boende på Rörö och de övriga nordöarna har nyfiket följt processen och ställt frågor när de besökt vårdcentralen på Öckerö inför att filialen kan bli verklighet. Och att vården kommer närmre ses som ett lyft, menar Sari.

– Eftersom vi vill detta så mycket, och vi vet hur viktigt det är för nordöborna att få vården närmre, så kommer vi lägga resurser på detta nu. Men vi letar fortfarande efter fler läkare till vår vårdcentral.

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson

