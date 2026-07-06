Veckans tidning
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Veckans tidning
Veckans tidning

Hon cyklar till Paris för välgörenhet

Publicerad: idag kl 09:07

Malin Ermund från Rörö ska cykla till Paris – och samla in pengar till barncancerfonden. 

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Att hoppa upp på cykeln och ta sig hela vägen till Paris är inget man direkt gör varje dag. Men för Malin Ermud ska det nu bli verklighet när hon tillsammans med Team Rynkeby cyklar till den franska huvudstaden.

– Team Rynkeby är ett välgörenhetsprojekt som samlar in pengar till sjuka barn – här i Sverige främst Barncancerfonden, men även till Hjärnfondens barn. De cyklar till Paris varje år – men just i år är första gången jag är med. Först tar vi båten till Tyskland och sedan cyklar vi vidare. Vi planerar att vara framme i Paris den 11 juli. Då kommer alla lag från Sverige och de sju andra länderna som är med att gå i mål samtidigt, berättar Malin. 

Just att cykla för välgörenhet är något som är ganska nytt för Malin. 

– Jag springer och tränar mycket annars, men var nyfiken på att börja cykla. Jag skickade in en anmälan och blev uppringd några veckor senare med frågan: ”Vill du cykla till Paris i sommar?” Jag gillar utmaningar och att sedan få bidra till att samla in pengar till välgörenhet är en extra bonus.

Vad betyder det för dig personligen att det samlas pengar till barncancerfonden? 

– Jag har som tur är ingen egen erfarenhet av barncancer, men bara tanken på att mina barn skulle kunna drabbas gör att jag vill bidra. I laget har vi de som är personligt drabbade, vilket gör viljan extra stark att bidra med det jag kan.

Som Röröbo har träningen inför loppet varit spännande. Bristen på långa asfaltsträckor på hemmaplan har lett till några kreativa lösningar – och ett och annat varv runt ön. 

Malins resa inleds den 3 juli med färjan från Malmö till Tyskland. Sedan cyklar de i åtta dagar innan de anländer till Paris.

Insamlingen

Följ teamet och bidra till insamlingen, antingen via Malins instagramkonto @intesittastill eller via länk till insamlingen: https://intranet.team-rynkeby.com/mycollection/9018

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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Malin Ermund från Rörö ska cykla till Paris – och samla in pengar till barncancerfonden.

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