Förbättrat elnät på Rörö

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I höst ska Ellevio inleda ett större arbete med att vädersäkra elnätet på Rörö när tre kilometer elledning ska grävas ner.

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Största delen av öns oisolerade luftledningar ska ersättas med omkring tre kilometer markkabel. Dessutom byggs nya nätstationer. Arbetet väntas starta under vecka 44 eller 45 och beräknas vara klart i början av 2027.

– Nu under hösten kommer vi att dra i gång ett stort arbete på Rörö med att gräva ner och vädersäkra elnätet. Det görs för att minska andelen strömavbrott vid till exempel stormar, berättar Elina Jansson, pressekreterare Ellevio.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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