Bil i vattnet i Rörö Hamn

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till Rörö på söndagsmorgonen, detta efter att inringare sett en bil i vattnet. På plats var även Sjöräddningssällskapet, som har en station på Rörö samt Kustbevakningen. Räddningstjänsten hade dykare på plats.

Kring lunch på söndagen kom uppgifter att räddningstjänst sökt av hamnbassängen, utan att anträffa någon person. I stället framkom det att bilen hamnat i vattnet av en olycka under natten och att ingen kommit till skada.

Enligt uppgifter från läsare till Torslanda-Öckerötidningen ska bilen ha hamnat i vattnet efter att en person kört för att hinna med färjan på lördagsnatten och då kört igenom handräcket längs bryggan.

Bilen lyftes ur vattnet under söndagen och en anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad.