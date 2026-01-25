Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Bilen bärgades och stod dagen efter uppställd i Rörö hamn. Foto: Läsarbild

Bil i vattnet i Rörö Hamn

Publicerad: igår kl 09:44

Förra helgen skedde en olycka på Rörö där en bil hamnade i vattnet. Initialt gick det ut larm om drunkning, men det visade sig sedan att ingen kommit till skada.

Annons

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades till Rörö på söndagsmorgonen, detta efter att inringare sett en bil i vattnet. På plats var även Sjöräddningssällskapet, som har en station på Rörö samt Kustbevakningen. Räddningstjänsten hade dykare på plats. 

Kring lunch på söndagen kom uppgifter att räddningstjänst sökt av hamnbassängen, utan att anträffa någon person. I stället framkom det att bilen hamnat i vattnet av en olycka under natten och att ingen kommit till skada. 

Enligt uppgifter från läsare till Torslanda-Öckerötidningen ska bilen ha hamnat i vattnet efter att en person kört för att hinna med färjan på lördagsnatten och då kört igenom handräcket längs bryggan. 

Bilen lyftes ur vattnet under söndagen och en anmälan om vårdslöshet i trafik är upprättad.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Rörö
Bil i vattnet i Rörö Hamn
Bil i vattnet i Rörö Hamn

Förra helgen skedde en olycka på Rörö där en bil hamnade i vattnet.

Klartecken för vårdfilial på Rörö
Klartecken för vårdfilial på Rörö

Nu står det klart att Öckerö vårdcentral får öppna en filial på Rörö.

Tångodlare vill utöka anläggning vid Rörö
Tångodlare vill utöka anläggning vid Rörö

Koastal söker tillstånd för en algodling öster om Rörö.

Ny vårdfilial öppnar på Rörö
Ny vårdfilial öppnar på Rörö

– En dröm för alla som vill ha en skärgårdsdoktor

Unga lär sig leva av, på och med havet
Unga lär sig leva av, på och med havet

För fjärde året i rad håller Öckerö Maritime Center ett sommarläger på Rörö där för...

Senaste nytt
Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget
Första spadtaget för nya vård- och omsorgsboendet i Skra Bro taget

15 år tog det – men nu är det första spadtaget för ett vård- och...

Bil i vattnet i Rörö Hamn
Bil i vattnet i Rörö Hamn

Förra helgen skedde en olycka på Rörö där en bil hamnade i vattnet.

Oklara omständigheter kring dödsfall
Oklara omständigheter kring dödsfall

Inleder en förundersökning om mord.

Nu kommer Torslanda Öckerötidningen ut i Säve – igen
Nu kommer Torslanda Öckerötidningen ut i Säve – igen

Vi kommer även öka frekvensen från 46 nummer per år till 48 nummer per år. 

Tung hemmaförlust för THK mot Drott
Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Det blev en tung kväll i Torslanda Sporthall för THK.

Laddar

Är du en vinterbadare?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Nu kommer Torslanda Öckerötidningen ut i Säve – igen

Nu kommer Torslanda Öckerötidningen ut i Säve – igen

Vi kommer även öka frekvensen från 46 nummer per år till 48 nummer per år. 

Torslanda
Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Tung hemmaförlust för THK mot Drott

Det blev en tung kväll i Torslanda Sporthall för THK.

Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino