Rickard Vidlund slutar som kommunchef

Rickard Vidlund tillträdde som kommunchef i Öckerö kommun i januari 2021. Han hade då en bakgrund bland annat som stadsdelsdirektör i SDF Angered, och tillförordnad stadsdelsdirektör i SDF Lundby, i Göteborg. Han har också arbetat inom skolväsendet, både som lärare och rektor.

Under tiden som kommunchef i Öckerö har han suttit med i det nationella nätverket för civilt försvar som Sveriges kommuner och regioner driver. Han har också arbetat med Regeringskansliets nationella utredning Kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap.

”Stor nytta av arbetet framöver”

I slutet av april lämnar Rickard Vidlund sin tjänst som kommunchef i Öckerö och blir kommunchef i en annan kranskommun – nämligen Kungsbacka.

– Jag känner mig mycket glad och hedrad över förtroendet att bli Kungsbacka kommuns nya kommundirektör. Min bild är att Kungsbacka är en kommun som ligger i framkant i många frågor, inte minst när det kommer till förnyelse och innovation. Det känns därför inspirerande att tillsammans med många drivna personer fortsätta fokuset på att möta kommande utmaningar med mod, nytänkande och samarbete, säger Rickard Vidlund till kungsbacka.se.

Till Öckerös officiella hemsida kommenterar kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) tappet av Rickard Vidlund:

– Under sin tid som kommundirektör i Öckerö kommun har Rickard drivit arbetet med att utveckla organisationen för ett mer samordnat och effektivt arbetssätt. Hans insatser kommer att vara till stor nytta för kommunen även framöver. Vi är tacksamma för hans engagemang och den positiva utveckling Rickard bidragit till under sina år som kommundirektör och önskar honom all lycka i sitt nya uppdrag i Kungsbacka kommun.

Tf kommunchef föreslagen

Rickard Vidlund själv ser tillbaka på sin tid i Öckerö med värme:

– Jag har trivts otroligt bra i Öckerö kommun och kommunen kommer alltid finnas nära hjärtat. Under min tid har vi gemensamt arbetat för att bygga strukturer som gynnar att arbeta tillsammans över förvaltningsgränserna. Ett stort fokus har varit tillit, mod, engagemang och nytänkande som är kärnan i vår värdegrund.

Arbetet med att hitta en ny kommundirektör har redan dragit i gång i Öckerö. Malin Tisell, idag socialchef i kommunen, föreslås bli tillförordnad kommunchef när Richard Vidlund lämnat sin post. Det måste dock föregås av ett formellt beslut i kommunstyrelsen och facklig information i central samverkansgrupp. Vem som ersätter Malin Tisell som tillförordnad socialchef är ännu inte klart.

Till ockero.se passar Rickard Vidlund på att tacka för sin tid som kommunchef och lyfter fram kulturen och medarbetarna i Öckerö:

– I Öckerö finns en organisationskultur som präglas av värme och engagemang. Jag känner stor stolthet över att ha fått möjligheten att arbeta med så många drivna och engagerade medarbetare och politiker som vill kommunens bästa. Stort tack för min tid som kommundirektör.