Miljöorganisationen CleanSea startade ursprungligen som ett UF-företag 2019. Nu, sju år senare, arbetar organisationen med att avlägsna skadligt skräp från havet – främst längs västkusten.

Nyligen har CleanSea fått uppbackning av det internationella transport- och logistikföretaget Greencarrier med huvudkontor i Göteborg, som därmed blir CleanSeas största företagspartner. De båda aktörerna kommer nu att arbeta med att minska marint skräp och skydda kustnära ekosystem längs Sveriges västkust och i Norge. Greencarrier ”adopterar” tolv utsatta kustområden – varav två i Öckerö kommun – inom ramen för ett initiativ som döpts till ”100 for the Ocean”.

– Vårt mål är att skydda havet och dess fantastiska djurliv. Tillsammans med Greencarrier kan vi stärka vårt arbete med att minska marint skräp och arbeta mot att göra västkusten till den renaste kusten i Europa, säger Lukas Julher, vd för CleanSea, i ett pressmeddelande.

Det är ett stort jobb som ligger framför dem. Varje timme spolas nämligen motsvarande fem badkar plast upp längs Bohuskusten till följd av havsströmmar som i vissa fall för med sig avfall från hela Nordsjön.

Fiskeutrustning och plast

Bland de tolv särskilt utsatta vikar och kustområden som identifierats ingår bland annat Hönö och Södra Öckerö. CleanSea kommer att genomföra löpande städinsatser året runt för att avlägsna skräp som exempelvis fiskeutrustning, plast och annat marint avfall.

De adopterade områdena är en del av CleanSeas initiativ “100 for the Ocean”, där organisationen har identifierat 100 av de mest utsatta vikarna, öarna och kuststräckorna i Bohuslän – områden där tusentals kilo plast spolas upp varje år.

Utöver att hålla dessa områden rena kommer CleanSea, inom ramen för samarbetet, att avlägsna minst ett ton marint skräp årligen samt genomföra minst fem städinsatser längs den norska kusten. Insatserna bidrar till en renare havsmiljö och gör en betydelsefull skillnad för det marina djurlivet i dessa områden.

Samarbetet omfattar även att medarbetare från Greencarrier deltar i strandstädningsaktiviteter tillsammans med CleanSea.

Minska sjöfartens påverkan

Partnerskapet är en del av Greencarriers Blue Initiative, som stödjer projekt med fokus på att minska sjöfartens miljöpåverkan och bidra till friskare hav.

– Som ett bolag med stark koppling till havet genom global sjöfart och logistik anser vi att vi har ett ansvar att bidra till friskare hav. Genom samarbetet med CleanSea kan vi inte bara vidta konkreta åtgärder för att få bort plast från våra kuster, utan också öka medvetenheten om omfattningen av marint skräp och dess påverkan på livet i havet, säger Josefine Widegren, ägare och styrelseledamot i Greencarrier Group.