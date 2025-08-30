Veckans tidning
Västtrafik ska testa en eldriven bärplansfärja från Candela som transporteras mellan Öckerö färjeläger och centrala Göteborg. Pressbild

Provåk bärplansfärjan

Publicerad: idag kl 08:26

I september får pendlare chans att vara med om något unikt. Västtrafik ska testa en eldriven bärplansfärja från Candela som transporteras mellan Öckerö färjeläger och centrala Göteborg. Resan beräknas ta 30 minuter. Nu är intresseanmälan öppen.

Pilotprojektet, som genomförs mellan Västtrafik, Candela, Styrsöbolaget och Öckerö kommun, kommer pågå mellan den 8 och 19 september. Färjan kommer avgå sex gånger om dagen mellan Öckerö Färjeläger och Stenpiren i Göteborg.

– Med den här satsningen vill vi utforska om bärplanstekniken kan göra vår båttrafik ännu snabbare och mer energieffektiv. Vi har fått uppdrag av regionfullmäktige att arbeta med framtidens hållbara resor till sjöss. Detta test blir startskottet för arbetet, säger Bijan Zainali (S), styrelseordförande Västtrafik.

Candela P-12, som färjan heter, är en bärplansbåt med marschfart på 25 knop. Tekniken är både energisparande och tack vare bärplanen, så lämnar båten minimalt med svall – något som gör att färjan kan undantas från hastighetskravet på 5 knop i älven. 

– Öckerö kommun har länge haft en stark önskan om att kunna erbjuda resor sjövägen till Göteborg. Därför känns det bra att vi nu kan genomföra det här projektet som ett test för att utvärdera tekniken, säger Kent Lagrell (M), vice styrelseordförande Västtrafik.

Söker resenärer

Nu söker Öckerö kommun testresenärer som vill vara med och prova färjan under pilotperioden. Platserna är begränsade och görs på urval av alla som skickar in. För att kunna delta ska man pendla mellan Öckerö och Göteborg. Man behöver inte vara bosatt i Öckerö kommun för att anmäla sig.

Fakta

Om testet:  

  • 6 avgångar per dag, med kort laddstopp efter varje tur.
  • Plats för 24 passagerare samt cyklar, barnvagnar och rullstolar.
  • Marschfart 25 knop, lyfter vid 18 knop, maxfart 30 knop.
  • Båtens mått: 12 meter lång, 4,5 meter bred, vikt cirka 10 ton.
Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

