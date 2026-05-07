Populär leksak i plast stoppas på förskolor

Publicerad: idag kl 08:44

Den populära magnetleksaken Magna-Tiles stoppades i början av april i Göteborgs förskolor, efter att det visat sig att leksaken innehåller spår av icke godkända kemikalier. 

Nu försvinner även leksaken ur Öckerö kommuns kommunala förskolor. Kommunens presstjänst hänvisar till ett uttalande som gjorts i Göteborgs-Posten av Paula Erlandsson, verksamhetschef på förskoleförvaltningen i Öckerö kommun. 

– Den leksaken har varit väldigt populär hos barnen, men håller de inte säkerhetsföreskrifterna så måste vi tyvärr plocka bort den, säger hon. 

Leksaken ska innehålla nivåer av kobolt- och borföreningar, som kan kopplas till ämnen på EU:s lista för särskilt farliga ämnen. 

Fredrik Helgesson

Fredrik Helgesson
