”Osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats”

I november förra året skickade Miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige, där de ville att fullmäktige skulle säga nej till att kärnkraftverk uppförs i kommunen någon gång i framtiden. Anledningen är bland annat att det enligt MP fortfarande inte finns något säkert sätt att hantera kärnavfall. I sin motion, undertecknad av Anna Skarpste, Marita Aguilar Sedelius och Anna-Lena Helling, skriver motionärerna att man inte ”under några omständigheter vill utsätta människor i Öckerö kommun för de risker som ett kärnkraftverk innebär, varken nuvarande eller kommande generationer.”

Förvaltningen som utrett frågan bedömer dock att det utifrån befintliga kunskapsunderlag är ”i princip orealiserbart” att någon eller några nya anläggningar för kärnkraft etableras i kommunen, och att motionen därmed anses besvarad.

En åsikt som även delades av kommunstyrelsen i Öckerö.

I en protokollsanteckning i mars kommenterade MP:s gruppledare Marita Aguilar Sedelius att det inte räcker med att skriva att motionen är besvarad. MP ville se motionen beviljad och att förvaltningens bedömning skulle kompletteras med en handlingsplan med tidplan för att anses vara besvarad. Något som även Vänsterpartiet ställde sig bakom.

Omröstning i KF

Vid förra veckans sammanträde i kommunfullmäktige ställdes då Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag mot kommunstyrelsens förslag. Vilket ledde till kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens linje om att anse frågan besvarad.

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) har tidigare ställt sig positiv till en etablering av den av ”den nya generationen kärnkraft”, med mindre kraftverk – i stället för, exempelvis, etableringen av vindkraftparken Västvind utanför Öckerö och Kungälv.

– Om den politiska viljan finns kan ny kärnkraft finnas på plats inom samma tidsram som eventuell havsbaserad vindkraft längs Bohuskusten. Kanske till och med snabbare, sa Jan Utbult till Torslanda-Öckerötidningen i januari 2023.

När Tidningen frågar honom, inför sammanträdet i kommunfullmäktige den 29 april i år, hur han skulle ställa sig till ett hypotetiskt framtida förslag om att bygga ett mindre kärnkraftverk i Öckerö kommun svarar han:

– Om ett sådant förslag skulle komma upp så ska vi så klart titta på det och utreda det ordentligt, som med alla större frågor. Som det ser ut idag är det dock väldigt osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats. Vi har inte riktigt den typen av mark, infrastruktur eller övriga förutsättningar som brukar krävas.