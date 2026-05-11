Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Marita Aguilar Sedelius (MP) vill inte se några kärnkraftverk i Öckerö. Jan Utbult (KD) tror att det är osannolikt att kärnkraftverk någonsin skulle kunna etableras i Öckerö.
Utbult (KD) om kärnkraft i Öckerö

”Osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats”

Publicerad: igår kl 09:26

Miljöpartiet i Öckerö vill att Öckerö kommun ska säga nej till kärnkraftverk i förebyggande syfte. Kommunens tjänstepersoner menar dock att det är i princip omöjligt att något kärnkraftverk skulle kunna byggas i Öckerö kommun. Det anser även kommunstyrelsens ordförande.

Annons

I november förra året skickade Miljöpartiet i en motion till kommunfullmäktige, där de ville att fullmäktige skulle säga nej till att kärnkraftverk uppförs i kommunen någon gång i framtiden. Anledningen är bland annat att det enligt MP fortfarande inte finns något säkert sätt att hantera kärnavfall. I sin motion, undertecknad av Anna Skarpste, Marita Aguilar Sedelius och Anna-Lena Helling, skriver motionärerna att man inte ”under några omständigheter vill utsätta människor i Öckerö kommun för de risker som ett kärnkraftverk innebär, varken nuvarande eller kommande generationer.”

Förvaltningen som utrett frågan bedömer dock att det utifrån befintliga kunskapsunderlag är ”i princip orealiserbart” att någon eller några nya anläggningar för kärnkraft etableras i kommunen, och att motionen därmed anses besvarad. 

En åsikt som även delades av kommunstyrelsen i Öckerö.

I en protokollsanteckning i mars kommenterade MP:s gruppledare Marita Aguilar Sedelius att det inte räcker med att skriva att motionen är besvarad. MP ville se motionen beviljad och att förvaltningens bedömning skulle kompletteras med en handlingsplan med tidplan för att anses vara besvarad. Något som även Vänsterpartiet ställde sig bakom. 

Omröstning i KF

Vid förra veckans sammanträde i kommunfullmäktige ställdes då Miljöpartiets och Vänsterpartiets förslag mot kommunstyrelsens förslag. Vilket ledde till kommunfullmäktige gick på kommunstyrelsens linje om att anse frågan besvarad. 

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) har tidigare ställt sig positiv till en etablering av den av ”den nya generationen kärnkraft”, med mindre kraftverk – i stället för, exempelvis, etableringen av vindkraftparken Västvind utanför Öckerö och Kungälv.

– Om den politiska viljan finns kan ny kärnkraft finnas på plats inom samma tidsram som eventuell havsbaserad vindkraft längs Bohuskusten. Kanske till och med snabbare, sa Jan Utbult till Torslanda-Öckerötidningen i januari 2023.

När Tidningen frågar honom, inför sammanträdet i kommunfullmäktige den 29 april i år, hur han skulle ställa sig till ett hypotetiskt framtida förslag om att bygga ett mindre kärnkraftverk i Öckerö kommun svarar han: 

– Om ett sådant förslag skulle komma upp så ska vi så klart titta på det och utreda det ordentligt, som med alla större frågor. Som det ser ut idag är det dock väldigt osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats. Vi har inte riktigt den typen av mark, infrastruktur eller övriga förutsättningar som brukar krävas.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Mer från Öckerö kommun
”Osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats”
”Osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats”

Miljöpartiet i Öckerö vill att Öckerö kommun ska säga nej till kärnkraftverk i förebyggande syfte.

Schröder–Hammarby 4–2
Schröder–Hammarby 4–2

Felicia Schröder blev stor hattrickhjälte för Häcken, och unisont hyllad, efter att Häcken vunnit finalen...

Populär leksak i plast stoppas på förskolor
Populär leksak i plast stoppas på förskolor

Den populära magnetleksaken Magna-Tiles stoppades i början av april i Göteborgs förskolor, efter att det...

Snabbt från havet till tallriken
Snabbt från havet till tallriken

I december förra året besökte föreningen ”Vi Svenska Fiskare” Öckerö. Intresset var stort för organisationen,...

Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina
Hönöbo tillbaka från ny hjälpresa till Ukraina

Nyligen inledde Nicklas Lathvenis sin andra tur för att dra sitt strå till stacken för...

Senaste nytt
Bananrepubliken Sverige
Bananrepubliken Sverige

Sverige må kalla sig “lagom” – men bakom kulisserna växer ett system där makt, pengar...

”Osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats”
”Osannolikt att Öckerö skulle vara en lämplig plats”

Miljöpartiet i Öckerö vill att Öckerö kommun ska säga nej till kärnkraftverk i förebyggande syfte.

Nya Noleredsskolan börjar ta form
Nya Noleredsskolan börjar ta form

Silhuetten av den nya Noleredsskolan reser sig mot skyn när takstolarna nu har börjat monteras.

Schröder–Hammarby 4–2
Schröder–Hammarby 4–2

Felicia Schröder blev stor hattrickhjälte för Häcken, och unisont hyllad, efter att Häcken vunnit finalen...

”Det bästa vapnet mot bedrägerier är vaksamhet”
”Det bästa vapnet mot bedrägerier är vaksamhet”

Många av bedrägerierna består av någon form av manipulationsförsök.

Laddar

Har du tagit TBE-vaccin?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Bananrepubliken Sverige

Bananrepubliken Sverige

Sverige må kalla sig “lagom” – men bakom kulisserna växer ett system där makt, pengar och vänskapsband flätas samman.

Kalvsund
Schröder–Hammarby 4–2

Schröder–Hammarby 4–2

Felicia Schröder blev stor hattrickhjälte för Häcken, och unisont hyllad, efter att Häcken vunnit finalen i Europa Cup. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino