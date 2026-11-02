Ombytta roller i ett nytt politiskt landskap

Vid kommunfullmäktiges första nämndsammanträde efter valet togs en socialdemokratisk motion om tillfälliga offentliga toaletter på Hönö färjeläge upp. En motion som uppseendeväckande nog stöttades av både Moderaterna, som numera är ett oppositionsparti, och Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna själva, som numera ingår i den styrande Lila Samverkan tillsammans med KD och L, ansåg initialt att frågan var besvarad utan vidare åtgärd.

”Uppochnedvända världen”, beskrev Socialdemokraternas gruppledare Maria Brauer det hela under sammanträdet.

Vi backar bandet för att reda ut vad som egentligen har hänt.

I januari 2025 gav Öckeröalliansen kommundirektören Malin Tisell i uppdrag att utreda möjligheten att skapa ett resecentrum på Hönö färjeläge. Ett resecentrum som då bland annat skulle innehålla offentliga toaletter.

I mars 2026 visade dock en utredning att ett resecentrum vid Hönö färjeläge inte kan uppföras inom gällande detaljplan. Därför initierades ett planarbete för en ny detaljplan som ska möjliggöra utveckling av området och en etablering av ett resecentrum.

En ofta tidskrävande process.

Torslanda-Öckerötidningen bad Öckerö kommun att uppskatta ungefär hur lång tid det skulle kunna ta tills ett resecentrum med nya offentliga toaletter fanns på plats på Hönö färjeläge.

– Det kräver planförfarande och är väldigt svårt att uppskatta i tid, skriver Andréas Beutler, förvaltningschef i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, i en skriftlig kommentar till Torslanda-Öckerötidningen.

Så mycket skulle det kosta

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om tillfälliga offentliga toaletter i väntan på en permanent lösning. Utredningen kom fram till att det i dag finns tillgång till toalett på pizzerian vid Hönö färjeläge under restaurangens öppettider samt att en dygnet-runt-lösning skulle innebära investerings- och driftkostnader. Med det anses motionen från S vara besvarad.

En tillfällig toalettlösning uppskattas i ett tjänsteutlåtande från juli i år kosta cirka 2 500 kronor i uppstartskostnad och cirka 212 000 kronor om året i driftkostnader.

Men är en pizzerias toalett en offentlig toalett?

– Det finns ett arrendeavtal där arrendetagaren förbinder sig att stå med offentlig toalett, svarar Andréas Beutler.

Kommunstyrelsen ansåg också frågan besvarad. Pizzerians arrendeavtal där man förbinder sig att bistå allmänheten med en offentlig toalett under sina öppettider ansågs tillräcklig.

När frågan skulle beslutas i kommunfullmäktige förra torsdagen ingick motionärerna, Socialdemokraterna, numera i den Lila Samverkan som är i majoritet.

Maria Brauer och S sade sig inte ha känt till att arrendeavtalet innehöll en förpliktelse om att pizzerian skulle hålla sin toalett öppen för allmänheten när motionen skrevs, och sade sig vara nöjda med att motionen var besvarad.

Återremittering till slut

Då inträffade den något besynnerliga situationen att Moderaterna i kommunfullmäktige, numera i opposition, ställde sig bakom Socialdemokraternas motion och ville se att en tillfällig lösning med en offentlig toalett som var öppen dygnet runt. En åsikt de inte hade när Öckeröalliansen, det vill säga KD, M och L, styrde.

Även oppositionspartiet Sverigedemokraterna vill se en tillfällig offentlig toalett i väntan på en permanent lösning. Partiet har tidigare föreslagit en skyndsam lösning med en offentlig toalett som är öppen dygnet runt, tillsammans med arrendatorn, det vill säga pizzerian.

Melker Lylander (SD) beskrev Moderaternas svängning i frågan som farsartad, medan Anders Kjellgren (M) svarade att partiet numera inte är bundet till att kompromissa med andra partier (i Öckeröalliansen) – utan kan agera fria.

Efter votering antogs till slut förslaget från kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD), om att återremittera frågan till just kommunstyrelsen.