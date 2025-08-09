Öckerös största investering

Med stora bostadsutbyggnader på gång både på Öckerö och Björkö ställs det helt nya krav på kapaciteten i avloppsystemet. Dagens reningsverk på Pinan fungerar bra, men klarar inte trycket från de nya bostäder som planeras.

– Vi blev tilldelade medel vid senaste kommunfullmäktige på 350 miljoner. Byggstart planeras ske i höst och om allt går enligt plan räknar vi med att det nya reningsverket kan stå klart om två och ett halvt år, säger Lisette Larsson, VA Chef Öckerö kommun.

Hon och Mats Kjellberg, driftansvarig för verket, visar runt i reningsverkets nuvarande lokaler – som alla ska fortsätta vara i drift samtidigt som det nya reningsverket kommer på plats.

– Det kommer nog vara den största utmaningen – när vi ska gå över till ordinarie drift och samtidigt hålla det gamla i gång, säger Mats Kjellberg.

Nya reningsverket kommer vara mer automatiserat och bättre anpassat till krav på arbetsmiljö. De bassänger som i dag separerar ut allt slam ur avloppsvattnet kommer flyttas utomhus och vara öppna. Hela området kommer genomgå en förändring med allt från staket, till nya byggnader. Dessutom byggs en ny transformatoranläggning där även reservkraft till reningsverket ingår. Även denna byggnation ingår i de pengar reningsverket tilldelats från kommunfullmäktige.

Förändrade ledningar

Planerna tar inte slut med det nya reningsverket. I framtiden finns det planer på att förbättra förbindelserna, så att till exempel ledningar från Björkö kan gå direkt till Pinan, och ersätta dagens rutt Björkö-Kalvsund-Grötö-Pinan. De två öar som inte är kopplade till Hönö Pinans reningsverk, Hyppeln och Rörö, kommer fortsatt ha egna reningsverk på sina respektive öar – båda dessa har renoverats de senaste 20 åren.

Ungefär två miljoner kubikmeter avloppsvatten renas årligen i Öckerö kommun. Vattnet, när det lämnar reningsverket, går till en utsläppspunkt på 20 meters djup mellan Hönö och Grötö, där regelbundna provtagningar genomförs enligt ett fast schema. Slammet som blir över körs bort från anläggningen och används till jordförbättring.

– Mängden som hanteras varierar från år till år. Både regn och havsvatten kan ibland ta sig in i systemen och vi renar även mycket vatten från verksamheter som hotell och turism, då belastningen på reningsverket ökar sommartid på grund av antalet besökare, säger Mats Kjellberg

Dagens anläggning kan hantera ett så kallat ”Pe-värde” (personekvivalenter) på 14 000. Det innebär inte rakt av 14 000 personer, utan ett sätt att räkna ut belastning på reningsverket Nya verket planeras ha ett Pe-värde på 20 000, vilket mer än väl täcker de planerade bostäderna och den ökande belastningen i kommunen.

Lång planering

Redan 2017 gjordes en utredning som visade att det nuvarande verket inte skulle klara framtida krav och planeringsarbetet har pågått sedan dess. Nu är tilldelningen av uppdraget klar och har gått igenom utan överklagan.

– Vi har haft byggentreprenörer ute och tilldelat kontraktet. Och nu är processen i gång – om några år kommer Öckerö kommun ha ett reningsverk som klarar både tillväxt och miljökrav, avslutar Lisette Larsson, VA Chef Öckerö kommun.