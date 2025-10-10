Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Huset på Hummerviksvägen totalförstördes under lördagens brand.
Stormen Amy

Villa totalförstörd under stormiga helgen

Publicerad: igår kl 13:06 (uppdaterad igår kl 10:39)

En villa på Hummerviksvägen på Öckerö totalförstördes i en brand under lördagen förra veckan. Hårda vindar från stormen Amy försvårade släckningsarbetet.

Klockan 09.47 i lördags larmades räddningstjänst till en brand i en villa. De var på plats till klockan 15.50 då insatsen kunde avslutas. Ingen person skadades och polisen skriver på sin hemsida att ”Två personer ska själva ha tagit sig ut från bostaden”. 

Branden skall ha utvecklats snabbt, där vädret tros ha bidragit till brandförloppet. Öckerö kommun informerade i sina sociala kanaler under lördagen hur räddningstjänsten tillfälligt evakuerade tre närliggande hushåll – och hur de stannade kvar under kvällen och natten för att bevaka glödbränder och rökutveckling. Kommunen riktade under helgen ett stort tack till alla som bidragit till insatsen och samarbetet. 

Polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, men ingen är misstänkt i ärendet. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

Dela
Mer från Öckerö
Villa totalförstörd under stormiga helgen
Villa totalförstörd under stormiga helgen

En villa på Hummerviksvägen på Öckerö totalförstördes i en brand under lördagen förra veckan. Hårda...
120 år med skytte på Öckerö
120 år med skytte på Öckerö

När Öckerö Skytteförening fyllde 120 sparades det inte på krutet.
Första spadtaget för Skärhamnsås
Första spadtaget för Skärhamnsås

I veckan togs det första ceremoniella spadtaget för Skärhamnsås och den 40 meter höga, röda...
”Jag vill definitivt härma syrran”
”Jag vill definitivt härma syrran”

Det är inte bara Felicia som gör mål i familjen Schröder från Kalvsund.
ÖIF har chans att skrälla
ÖIF har chans att skrälla

Öckerö IF möter Superettanklubben Landskrona BoIS i andra omgången av Svenska cupen.
Senaste nytt
Villa totalförstörd under stormiga helgen
Villa totalförstörd under stormiga helgen

En villa på Hummerviksvägen på Öckerö totalförstördes i en brand under lördagen förra veckan. Hårda...
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”
”Jag får relativt ofta uppgifter om att det framförs fordon av berusade unga förare i Öckerö”

Utstickande i veckan var att polis och räddningstjänst larmades till en villabrand i Öckerö kommun.
Tonfisken tillbaka på Västkusten – forskarna vill förstå varför
Tonfisken tillbaka på Västkusten – forskarna vill förstå varför

Efter decennier av frånvaro har blåfenad tonfisk nu börjat etablera sig i svenska vatten.
Kampen på havet
Kampen på havet

– en dag med tonfiskforskningen.
Militärövning i Öckerö och Torslanda
Militärövning i Öckerö och Torslanda

Under perioden 6–16 oktober övar Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) längst västkusten, hela vägen från Göteborg...
Laddar

Är du vaccinerad mot bältros?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
En månad att tänka på det jobbiga

En månad att tänka på det jobbiga

Under oktober varje år pågår Cancerfondens Rosa bandet-kampanj med syftet att samla in pengar till forskning och sprida kunskap om cancer – i synnerhet bröstcancer. 
Hönö
Finnjollarnas regatta avgjord

Finnjollarnas regatta avgjord

Kraftigt försenad gick XSS vårregatta för finnjolle av stapeln förra helgen.

Annonser

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Allt du behöver veta om betting utan svensk licens hittar du på casinoburst.com

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino