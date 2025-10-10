Villa totalförstörd under stormiga helgen

Klockan 09.47 i lördags larmades räddningstjänst till en brand i en villa. De var på plats till klockan 15.50 då insatsen kunde avslutas. Ingen person skadades och polisen skriver på sin hemsida att ”Två personer ska själva ha tagit sig ut från bostaden”.

Branden skall ha utvecklats snabbt, där vädret tros ha bidragit till brandförloppet. Öckerö kommun informerade i sina sociala kanaler under lördagen hur räddningstjänsten tillfälligt evakuerade tre närliggande hushåll – och hur de stannade kvar under kvällen och natten för att bevaka glödbränder och rökutveckling. Kommunen riktade under helgen ett stort tack till alla som bidragit till insatsen och samarbetet.

Polis har upprättat en anmälan om allmänfarlig vårdslöshet, men ingen är misstänkt i ärendet.