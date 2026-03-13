Emma Arfwidsson, från Fotö är en i gruppen som och tagit fram boken som riktar sig till unga.

Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga

Publicerad: idag kl 09:18

Sex gymnasieelever från Kitas gymnasium vill göra skillnad för unga som kämpar med sitt mående. 

”Unga hjärtan, tunga tankar” är titeln på den bok eleverna från Kitas tagit fram under sitt tredje år på gymnasiet. Emma Arfwidsson, från Fotö, är en av de engagerade i UF-företaget Sencia UF.

– Vi tycker det är ett viktigt ämne. Vår bok riktar sig från unga till unga som har det lite kämpigt. Vi vill att den ska kännas nära och äkta, säger Emma. 

Boken utgår från fakta om psykisk ohälsa, konkreta tips och övningar – från unga till unga. Sen finns där också en berättelse från en anhörig – och stöd till dem som står bredvid och vill hjälpa men inte vet hur de ska börja. 

– Vi kände att det fanns ett hål där. Det har blivit mindre stigmatiserat att prata om psykisk ohälsa, men det finns fortfarande en skam. Många vågar inte ta första steget för att söka hjälp – eller hjälpa till. 

Tanken växte fram ur en vilja att göra något som faktiskt betyder något. 

– UF är ju en kurs, men vi såg också det som ett ypperligt tillfälle att göra skillnad. 

Boken är tänkt att vara lättläst och tillgänglig. Att användas som ett hjälpmedel och vara som en trygg vän man kan återvända till, menar Emma. 

– Det ska inte bara vara en bok man läser. Man ska kunna pröva övningar, reflektera och följa sin egen utveckling. 

Samtidigt är gruppen tydliga med att professionell hjälp alltid är viktig när det behövs. 

– Vi ser boken som ett komplement, inte en ersättning.

Målet är att nå ut till ungdomsgårdar, fritidsgårdar och vårdcentraler – platser där unga redan finns. Och den 25 mars står de på UF-mässan med en färdig bok i handen. 

Responsen har hittills varit positiv bland vänner, föräldrar och släktingar. Även redaktörer och tryckerier har engagerat sig i deras bok. 

– Och många säger att det är en fin och viktig idé. Det känns som ett tecken på att boken verkligen behövs, avslutar Emma.

Fakta

Behöver du eller vill du få stöd eller hjälp?

  • Bris – tel. nr: 116111   • Hjälplinjen – tel. nr: 90390
  •  Jourhavande präst – tel. nr. 112
  • Mind, Självmordslinjen – tel. nr: 90101
  • På 1177.se och Umo.se finns fler kontaktuppgifter till mottagningar och organisationer det går att ringa, mejla eller chatta med.
Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Mer från Öckerö
Arbetet inleds med att bygga om Kärrsviks återvinningscentral
Arbetet inleds med att bygga om Kärrsviks återvinningscentral

”Arbetet med att utveckla och bygga om Kärrsviks återvinningscentral startar nu och beräknas pågå under...

Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga
Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga

Sex gymnasieelever från Kitas gymnasium vill göra skillnad för unga som kämpar med sitt mående.

Utbult vald till förstanamn inför valet 2026
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Jan Utbult (KD) har valts till förstanamn på partiets valsedel till kommunfullmäktige inför valet 2026.

Nordöleden uppgraderas
Nordöleden uppgraderas

Färja byggs om och Nordö 3 avyttras.

Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren
Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren

Bustadvägen, vägen som binder ihop Fotöbron med Hönö, kommer bli hårt påverkad av vägarbeten på...

Senaste nytt
Innovativa bedrägeriförsök fortsätter att tillta – Var vaksam
Innovativa bedrägeriförsök fortsätter att tillta – Var vaksam

Anmälda bedrägerier och bedrägeriförsök fortsätter tyvärr att strömma in.

Arbetet inleds med att bygga om Kärrsviks återvinningscentral
Arbetet inleds med att bygga om Kärrsviks återvinningscentral

”Arbetet med att utveckla och bygga om Kärrsviks återvinningscentral startar nu och beräknas pågå under...

Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga
Vill stötta ungas psykiska ohälsa med en bok gjord av unga för unga

Sex gymnasieelever från Kitas gymnasium vill göra skillnad för unga som kämpar med sitt mående.

Bengan tar plats i Hall of Fame
Bengan tar plats i Hall of Fame

Torslanda IK-profilen Bengt ”Bengan” Svensson valdes in i Göteborgsfotbollens Hall of Fame.

Utbult vald till förstanamn inför valet 2026
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Jan Utbult (KD) har valts till förstanamn på partiets valsedel till kommunfullmäktige inför valet 2026.

Ledare/krönika
Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Den 1 juni i år föreslår Sveriges regering att matkravet ska slopas.

Torslanda
Bengan tar plats i Hall of Fame

Bengan tar plats i Hall of Fame

Torslanda IK-profilen Bengt ”Bengan” Svensson valdes in i Göteborgsfotbollens Hall of Fame.

