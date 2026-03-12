Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande Öckerö kommun.

Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Publicerad: idag kl 08:35

Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens nuvarande ordförande och företrädare för Kristdemokraterna i Öckerö kommun, har valts till förstanamn på partiets valsedel till kommunfullmäktige inför valet 2026.

Annons

Under två mandatperioder har Jan Utbult haft uppdraget att leda det politiska arbetet i Öckerö kommun, då Öckeröalliansen samlat det största blocket partier med Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. I slutet av februari höll Kristdemokraterna årsmöte och fastställde valsedeln med Utbult i topp. 

På frågan hur han ska se till att Kristdemokraterna behåller sin plats som största parti i kommunen och lyckas behålla makten i Öckerö kommun är budskapet tydligt. 

– Vi kommer fortsätta satsa. Under senaste åren har vi byggt upp en bra stabilitet i den kommunala politiken. Öckerö kommun har en bra ekonomi, goda resultat inom både förskolan, skolan och äldrevården. Vi har fått gjort mycket bra saker under senaste åren. Det kommer vi att tala om mer. Samtidigt som vi fokuserar på framtiden. 

Barnafödandet och de problem Öckerö kommun haft med demografin senaste åren, med minskat antal invånare i kommunen är, likt förra valet, viktig även denna gång. 

– Det är otroligt viktigt att vi blir, mer än vi redan är, en aktiv kommun för barnfamiljer. Att ha ännu bättre förskolor och bra skolor, goda kommunikationer och fler arbetstillfällen. Och så fler bostäder. Men också att vi arbetar ännu mer med att marknadsföra Öckerö kommun – och arbeta för platsvarumärket. 

Ännu vill inte Utbult ge några konkreta vallöften – utan det får vänta till valrörelsen.

– Ja, några skarpa vallöften återkommer vi med.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Öckerö
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Jan Utbult (KD) har valts till förstanamn på partiets valsedel till kommunfullmäktige inför valet 2026.

Nordöleden uppgraderas
Nordöleden uppgraderas

Färja byggs om och Nordö 3 avyttras.

Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren
Bustadvägen hårt påverkad fram till sommaren

Bustadvägen, vägen som binder ihop Fotöbron med Hönö, kommer bli hårt påverkad av vägarbeten på...

Ledarskapsprogram ska stärka ungdomar och föreningslivet
Ledarskapsprogram ska stärka ungdomar och föreningslivet

När Skärgårdens SK:s ordförande Anna Nyberg började fundera över vad gott ledarskap egentligen betyder, väcktes...

Elever lär sig tyska genom näringslivskontakter
Elever lär sig tyska genom näringslivskontakter

Nu ska eleverna som läser tyska på Öckerö seglande gymnasieskola få en mer konkret bild...

Senaste nytt
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026
Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Jan Utbult (KD) har valts till förstanamn på partiets valsedel till kommunfullmäktige inför valet 2026.

Västtrafiks biljettpriser billigare för göteborgare
Västtrafiks biljettpriser billigare för göteborgare

Den 27 april sänks Västtrafiks biljettpriser - för göteborgare.

Vuxit från butik till kulturinstitution
Vuxit från butik till kulturinstitution

Förra lördagen firade butiken Merkado PH sitt tvåårsjubileum på Torslanda Torg.

Spillvatten och dagvatten i Lilleby
Spillvatten och dagvatten i Lilleby

I Lilleby bygger staden nu en ny spillvattenledning

Nordöleden uppgraderas
Nordöleden uppgraderas

Färja byggs om och Nordö 3 avyttras.

Laddar

Har du tusen kronor i kontanter hemma?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Ett måste på krog – olagligt i marknadsföring

Den 1 juni i år föreslår Sveriges regering att matkravet ska slopas.

Sport
Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

Felicia, Elma och Jennifer visade vägen mot Italien

I tisdags inledde Sveriges fotbollsdamer sitt VM-kval med en svår bortamatch mot Italien. I startelvan återfanns Felicia Schröder, Elma Junttila Nelhage och Jennifer Falk. 

Annonser

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino