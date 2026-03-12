Utbult vald till förstanamn inför valet 2026

Under två mandatperioder har Jan Utbult haft uppdraget att leda det politiska arbetet i Öckerö kommun, då Öckeröalliansen samlat det största blocket partier med Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. I slutet av februari höll Kristdemokraterna årsmöte och fastställde valsedeln med Utbult i topp.

På frågan hur han ska se till att Kristdemokraterna behåller sin plats som största parti i kommunen och lyckas behålla makten i Öckerö kommun är budskapet tydligt.

– Vi kommer fortsätta satsa. Under senaste åren har vi byggt upp en bra stabilitet i den kommunala politiken. Öckerö kommun har en bra ekonomi, goda resultat inom både förskolan, skolan och äldrevården. Vi har fått gjort mycket bra saker under senaste åren. Det kommer vi att tala om mer. Samtidigt som vi fokuserar på framtiden.

Barnafödandet och de problem Öckerö kommun haft med demografin senaste åren, med minskat antal invånare i kommunen är, likt förra valet, viktig även denna gång.

– Det är otroligt viktigt att vi blir, mer än vi redan är, en aktiv kommun för barnfamiljer. Att ha ännu bättre förskolor och bra skolor, goda kommunikationer och fler arbetstillfällen. Och så fler bostäder. Men också att vi arbetar ännu mer med att marknadsföra Öckerö kommun – och arbeta för platsvarumärket.

Ännu vill inte Utbult ge några konkreta vallöften – utan det får vänta till valrörelsen.

– Ja, några skarpa vallöften återkommer vi med.