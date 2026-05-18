”Utan sjöfarten står vi oss ganska platt”

”Sverige ska inte bara en sjöfartsnation man läser om i historieböckerna.” Orden är Andreas Carlsons, kristdemokratisk infrastruktur- och bostadsminister, tillika sjöfartsminister. Det sistnämnda är intressant, eftersom Sverige innan Carlson inte har haft en sjöfartsminister sedan 1920-talet.

I Öckerö är sjöfarten, inte minst fisket, och havet ständigt närvarande, liksom de särskilda förutsättningarna för transporter som råder i en ökommun. Allt det här är Andreas Carlson väl medveten om. Men vad kan en minister med ansvar på ett nationellt övergripande plan egentligen säga specifikt om situationen i en kommun med knappt 13 000 invånare utspridda på tio öar?

En hel del visar det sig.

– Innan jag kom hit [till Kompetenshuset], var jag på Ö-varvet. Varvskapaciteten är inte något som har varit på allas läppar i den nationella debatten. Men de varv som finns här är starka, och Sveriges varv är väldigt betydelsefulla för beredskapen och totalförsvaret i landet, säger Andreas Carlson.

En viktig del i hur samhället kan förbereda sig inför kris eller krig är att näringslivet fortsätter att vara aktivt. Sjöfarten blir inte mindre viktig i händelse av krig – snarare tvärtom. Ett exempel är förstås att fiskerinäringen blir en extremt viktig del i att ”bistå med protein på tallrikarna”.

– Även en mycket stor del av den generella livsmedelsförsörjningen, och förstås importen, går över köl, säger Andreas Carlson.

Rekordstor satsning

Andreas Carlson är ansvarigt statsråd för den nationella plan för transportinfrastruktur med fokus på 2026-2037, som regeringen presenterade för några veckor sedan.

Utgångspunkten i planen är att underhållet för det svenska väg- och järnvägsnätet måste stärkas, samtidigt som det behövs investeringar i ny infrastruktur. Men även investeringar i sjöfart och luftfart ingår. Totalt kommer den ekonomiska ramen för planperioden 2026–2037 ligga på 1 171 miljarder kronor. Det innebär en ökning på 203 miljarder kronor jämfört med föregående plan, vilket motsvarar en ökning med 21 procent.

Andreas Carlson lyfter borttagandet av stämpelskatten vid inteckning i svenska skepp, den 1 juli 2025, som en framgångsrik åtgärd för att stärka den svenska sjöfartsnäringen konkurrenskraft och minska kostnaderna för fartygsregistrering och belåning. Syftet är att öka antalet svenskflaggade fartyg och främja tillväxt i branschen.

Under föredraget på Maritime Meet Öckerö nämner Andreas Carlson sitt första möte med Kristian Johansson vd på Astrid Fiske på Rörö. Andreas frågade då Kristian om varför fiskebåtarna var flaggade under dansk flagg.

– Kristian sa: ”I Danmark vill de ha oss, i Sverige vill de inte ha oss.” Det finns skattemässiga skäl, men också skillnader i attityder. De attityderna vill vi förändra. För utan sjöfarten står vi oss ganska platt.

Bostäder för unga

I Öckerö ser Andreas Carlson ett starkt behov av bostäder för unga, så att industrin, sjöfarten och varv inte påverkas negativt. Han passar på att hylla Öckerö kommun, och hans partikollega Jan Utbult, kommunstyrelsens ordförande, för vad han beskriver som ett ”nära” och ”inlyssnande” ledarskap. Inte minst när det kommer till planerna för Öckerö nya centrum.

– Sättet som planerna för Öckerö nya centrum vuxit fram är ett föredöme för Sverige. Det har skett i en nära dialog med både invånare och företag. Man har varit noggranna och fått mycket gjort. Detaljplanearbetet har gjorts klart på 20 månader. Det visar att det inte behöver ta längre tid. Om man lyssnar in och är väl förberedd då kan det gå fort, säger Andreas Carlson.

Kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD), ser fördelar med att ha fått besök av ministern i samband med Maritime Meet Öckerö.

– Ur ett Öckeröperspektiv är det förstås väldigt bra att kunna ha en direktdialog med en minister. Både ur näringslivsperspektiv och kommunperspektiv, säger Jan Utbult.