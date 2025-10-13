Stormen Amy förstörde Bo Rimgrens trimaran

Det var framför allt vindens riktning och att den dök upp relativt tidigt på säsongen som ledde till stor påverkan. Under tidiga hösten, då många av träden fortfarande har löv kvar, blir de som segel som lättare välter omkull.

I Göteborg välte ett träd över Lisebergsbanan, med både skadade och evakuerade ur banan. På Öckerö brandhärjades ett hus i Hummerviken, där vädret och vindarna försvårade släckningsarbetet. I Öckerö och Torslanda upplevde invånarna både extremt lågt och högt vatten inom kort tid, som inte minst påverkade de många fritidsbåtar som fortfarande ligger i vattnet.

De sydostliga vindarna gjorde att bland annat Öckerö hamn var utsatt under stormen, där många bilder på skadade bryggor och båtar florerade i sociala medier under helgen. En av dem som råkade riktigt illa ut var Bo Rimgren, som fick sin Telstar 26 förstörd av stormen Amy. Hans båt, en trimaran, ligger till vardags förtöjd längst ut på en av bryggorna i Öckerö hamn, på en plats som är öppen för vindar från syd-ost – precis vad Amy bjöd på.

– Man ser ju här hur babords akterstolpe lagt sig ner av krafterna, varpå förtöjningarna lossat – och båten drivit både in och under bryggan, berättar Bo när tidningen träffar honom i hamnen.

Trots att vädret är vackert och det knappt är någon vind kvar, syns skador på båtar och bryggor från helgens oväder. För trimaranen innebar vinden att stäven hamnade under bryggan och trasades sönder när båten kilades fast och gick emot både kraftiga bryggplank och den järnbalk som bryggan vilar på. Förstaget lossnade från båten och fören är helt sönderslagen.

Bo Rimgren, som själv bor i Mölnlycke, hade ingen möjlighet att besöka Öckerö hamn under lördagen, varpå kringliggande båtägare och andra engagerade i hamnen hjälpte till att så gott det gick förstärka båtens förtöjningar. Trots de ivriga försöken blev skadorna på båten stora.

Vad händer nu?

– Det blir nog en fråga för försäkringsbolaget att reda ut. Men förhoppningsvis är det bara en skada i fören som går att laga, och då tänker jag fortsätta segla.

Bo berättar att hans trimaran byggdes i England på 70-talet och fraktades hit i delar, för att sedan monteras ihop. Masten har tillhört Bos gamla båt, en katamaran, som även den låg i Öckerö hamn tidigare.

– Vi får väl se vad som går att rädda. Allt handlar såklart om en kostnadsfråga, men det är upp till försäkringsbolaget att reda ut.