Skärgårdens Sportklubb får större lokaler

Ibland går drömmar i uppfyllelse. De senaste tio åren har Skärgårdens Sportklubb (SSK) önskat att få större lokaler. Nu har de äntligen funnit en lösning. Totalt får de 400 kvadratmeter, fördelat på två plan, mer att röra sig på när tillbyggnaden blir färdig någon gång under vårkanten. Lokalerna består av begagnade moduler, som SSK:s Jörgen Karlsson lyckades få nys om att de var till salu, och han är även den som ledde arbetet med att få köpet i hamn.

Större sociala ytor

SSK:s satsning är en satsning mot framtiden. Tack vare de tillkommande extra kvadratmetrarna kan klubben erbjuda sina medlemmar större lokaler för att få till olika mötesplatser.

– Ja, det är ganska mycket extra plats vi får i och med detta. Vi vill helt enkelt öka ytorna där medlemmarna kan vara tillsammans rent socialt men även tillgodose de önskemål som finns gällande gym- och fys-verksamheten, säger Anna Nyberg.

Sektioner och grupper

SSK på Öckerö har två undersektioner, Skärgårdens Hockey och Skärgårdens Konståkning. Klubben erbjuder aktiviteter för de allra minsta åkarna/spelarna upp till juniorverksamhet, tävlingsåkare, A-lag och Oldboys-hockey.

SSK spelar i HockeyTrean Södra C och har sin hemmaborg i Öckerö Ishall.

Konståkningssektionen verksamhet är uppdelat i olika grupper kopplat till ålder, kunskapsnivå och antalet träningstimmar per vecka. Grupperna består av de allra minsta i ”Frogs on Ice” till Skridskoskolan, märkesåkare och tävlingsåkare.

Ett önskemål

Föreningen vill att alla ska känna sig välkomna och sedda. Målsättning är att detta skall genomsyra all verksamhet från de minsta medlemmarna till seniorverksamheten.

Föreningens verksamhet bygger till största delen på ideellt arbete och alla som önskar engagera sig är välkomna att tillsammans med övriga ledare och aktiva vara med och forma framtidens förening.

– När vi gjorde en undersökning bland medlemmarna om vad de saknade, stod gym och en social yta för att träffas på högt på deras agenda, säger Anna.

Ett nav

Föreningens beställda moduler kom under hösten och nu träffas frivilliga och bygger ihop det hela på lördagar. Arbetet leds av Stig-Arne Hansson som varit en sann eldsjäl i SSK under många år.

I den ena tillbyggda avdelningen finns ett gym och en stor öppen yta lämplig för exempelvis dans och den kan även anpassas till annan verksamhet. Byggnaden kommer även att inneha en plast-is för skott-träning. Slutligen finns ett samlingsrum där teoriundervisning och läxläsning kan bedrivas. Här finns även en köksdel där barn kan få sig ett mellanmål.

Nästa steg är att återigen hitta plats för en ute-rink, eftersom man var tvungen att flytta den gamla för att få plats med modulerna.

– När allt detta är klart kommer vi att ha fått, vad vi kallar, ett nav för trygghet och gemenskap, säger Anna Nyberg avslutningsvis.