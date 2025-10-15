Veckans tidning
Ralph Ericsson stod bara några meter från sin bil när en raket plötsligt slog ner i motorhuven. Enligt tillverkarens hemsida kan en Pains Wettex Speedline 250 som avfyras från en så kallade linethrower nå minst 230 meter från platsen där den avfyras. Foto: Ralph Ericsson Privat

Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil

Publicerad: igår kl 16:09

Mitt på blanka förmiddagen var Ralph Ericsson nära att träffas av en raket med en lång lina fäst vid sig. Raketen träffade hans bil och lämnade ett stort hål efter sig.
– Hade man fått den i huvudet hade det varit hej och adjö, säger han.

Den 25 september, vid 10-tiden på förmiddagen, var Ralph Ericsson på Breviksvägen på Öckerö utanför sitt hus när en raket plötsligt slog ner i motorhuven på hans bil. Raketen lämnade ett stort hål i plåten. 

– Jag var bara några meter från nedslaget, sedan for raketen alldeles bredvid mig och träffade ett staket som jag har runt soptunnorna. Det var en jävla smäll, säger Ralph Ericsson. 

Raketen i fråga, någon form av nödraket, hade en lång lina fäst vid sig. Enligt Ralph var linan ungefär 35 meter lång. Han misstänker att raketen har avfyrats från land på Öckerö – från riktningen sopstationen eller småbåtshamnen – med anledning av hur linan la sig på marken. Att den ska ha avfyrats på grund av att någon befann sig i sjönöd är inte troligt. 

– Jag har varit i kontakt med Sjöräddningen både på Öckerö och på Rörö, samt kustbevakningen, och det har inte varit någon olycka på sjön vid tidpunkten. Det var dessutom lugnt väder, säger Ralph Ericsson, som har polisanmält händelsen.

Vad skulle du vill säga till den eller dem som avfyrat raketen?

– Jag tycker att de borde ge sig till känna. Och stå för kostnaden för huven. Jag får inget från försäkringsbolaget eftersom jag bara hade halvförsäkring. 

Ralph Ericsson har inga stora förhoppningar på att polisanmälan kommer att leda till något. Men han hoppas att föräldrar på Öckerö tar ett snack med sina barn och ungdomar om faran med att missbruka dylika raketer – även om det inte är säkert att det är ungdomar som har skjutit i väg raketen – det kan förstås lika väl vara en oaktsam vuxen. 

Sedan återstår förstås chansen att det hela skedde av misstag. Men då borde kanske den som avfyrat raketen ha försökt leta upp den för att förvissa sig om att den inte skadade något eller någon. 

Ralph Ericsson är ändå glad att han inte träffades av raketen. 

– Hade man fått den i huvudet hade det varit hej och adjö. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg

