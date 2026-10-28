Öppnar dörren mot arbetslivet på glänt

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Arena Arbetsliv är ett återkommande event som arrangeras om hösten i Öckerö. Årets upplaga ägde rum i torsdags.
– Arena Arbetsliv är en viktig mötesplats mellan skolan och arbetslivet. Vi vill att våra ungdomar ska upptäcka vilka möjligheter som finns i Öckerö kommun och få upp ögonen för bredden av yrken och branscher som finns här, säger Viktoria Johansson, verksamhetschef för grundskolan i Öckerö. 

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Sedan 2018, med uppehåll under pandemin, har Arena Arbetsliv arrangerats i Öckerö kommun. Det arrangeras som en del av samverkan mellan skolan, kommunen och näringslivet. 

Förutom att vara en mötesplats mellan skolelever och företrädare för olika arbetsplatser på öarna är eventet också en långsiktig investering i kommunens kompetensförsörjning, enligt Jan Svensson, näringslivschef i Öckerö.

– Genom att skapa kontakt mellan unga, lokala företag och kommunens verksamheter kan vi väcka intresse för framtida utbildningar och jobb och visa vilka möjligheter som finns att arbeta och utvecklas här i Öckerö kommun, säger Jan Svensson.

Visa konkreta möjligheter

För eleverna är den största nyttan att de får möta människor som faktiskt arbetar i olika yrken och kan berätta hur arbetslivet fungerar i praktiken. 

Årets Arena Arbetsliv hade fokus på att visa bredden av möjligheter i det lokala arbetslivet. Tanken är ungdomarna ska få möta olika branscher, verksamheter och yrkesroller och förstå vilka möjligheter som finns både i dag och i framtiden.

– Det blir mer konkret än att bara läsa om olika yrken eller söka information på nätet, säger Viktoria Johansson.

Eleverna får upptäcka yrken de kanske inte ens visste fanns, ställa frågor om utbildningar och få en bättre bild av vilka vägar som leder till olika jobb. Förhoppningen är att de ska känna större framtidstro och få ett bättre underlag inför kommande studie- och yrkesval.

Nyckel för näringslivet

Det är inte bara för skolan, dess elever och kommunen som Arena Arbetsliv är värdefullt. Även de lokala företagen ser stor nytta i arrangemanget. Pär Simonsson från föreningen Öckerö Företag är en av initiativtagarna till Arena Arbetsliv och har varit på samtliga eventet för att informera från sitt perspektiv, vilket numera är affärsutveckling, vid varje tillfälle som det har anordnats. 

– Arena Arbetsliv stärker det lokala näringslivet genom att visa ungdomarna möjligheterna att arbeta i Öckerö kommun. Det är viktigt att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, så att skolan får bättre förståelse för arbetsmarknadens behov, säger han och fortsätter: 

– Redan sedan starten var tanken att så att säga få in verkligen i elevernas vardag. Nu skapar vi kontakter mellan elever och arbetsgivare som kan leda till PRAO, sommarjobb och framtida anställningar.

Arena Arbetsliv 2026 ägde rum på Hedens skola på Hönö den 22 oktober. 

Henrik Edberg

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Henrik Edberg
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