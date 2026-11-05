Önskelistan blir verklighet

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Maskeradkläder, mjukisdjur och väskor till dockor. Under hösten har elever vid Brattebergs högstadie fått ett spännande uppdrag under textilslöjdslektionerna: att sy förskolebarnens önskelista

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Projektet startade i början av terminen och har varit väldigt framgångsrikt, berättar slöjdsläraren Anna Engström.

– Alla som har träffat en tonåring vet att motivation kan vara en färskvara. När en uppgift enbart existerar för att läraren ska sätta ett betyg, är det lätt att ribban läggs på en bekväm nivå.

Men när målet blir att tillverka saker åt förskolebarn, blir måltavlan tydligare. De små barnens längtan efter en Batman-mantel eller specialsydda dockkläder förändrar dynamiken i gruppen, menar Anna.

– Eleverna får ju vara medskapare i en verklig process. De måste fundera på vad som håller för livligt lekande, vad som är enkelt att ta av och på för små fingrar och vilka färger som väcker fantasi hos barnen.

Hon menar själv att en snett sydd söm som det slarvas med för en vanlig uppgift är lätt att inte bry sig om. Men om utklädningskläderna går sönder efter fem minuters lek på förskolan, ja då märks det direkt. Och den yttre, genuina förväntan från de små barnen skapar en inre drivkraft att faktiskt prestera bättre.

– Ur ett pedagogiskt perspektiv prickar det här arbetssättet in flera av Skolverkets centrala mål, utan att det känns som vanligt ”plugg”. Och textilslöjd handlar i grunden om materialkunskap och återbruk. När eleverna då ser sina plagg bli en central del av förskolans lek så förstår de själva värdet av gediget hantverk. Det handlar inte längre om slit och släng – utan om att skapa något som håller och uppskattas över tid.

Samarbetet inleddes mellan lärare och pedagoger, och förskolebarnen fick ta fram en önskelista på vad de ville ha. Önskelistan innehöll allt från maskeradkläder, kjolar och mjukisdjur till önskemål inspirerade av Nemo eller K-Pop Demon Hunters. Sen fick eleverna på högstadiet se önskelistan och ta sig an den i slöjden.

– Det känns väldigt bra att göra något som de själva gillar. Jag tror de kommer bli glada och uppskatta det, säger eleven Doris Olausson.

Viola Corneliusson håller med.

– Det blir kul för småbarnen men känns också bra för oss.

När allt är färdigt i slutet av läsåret väntar en överlämning till förskolan – då blir barnens önskemål till slut verklighet.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
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