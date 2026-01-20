Veckans tidning
Öckeröbon Håkan Möller är ny preses för Kungl. Vitterhetsakademien. Foto: Staffan Eriand Isa

Öckeröbo förvaltar arvet i Vitterhetsakademien

Publicerad: igår kl 14:07

Professorn i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och Öckeröbon, Håkan Möller, är ny preses för Kungliga Vitterhetsakademien sedan den 1 januari 2026. 

Kungliga Vitterhetsakademien instiftades 1753 av drottning Lovisa Ulrika, som en humanistisk motsvarighet till den år 1739 inrättade Vetenskapsakademien. Vitterhetsakademiens säte är i Rettigska huset i Stockholm.

Att bli invald i Vitterhetsakademien är, enligt den egna hemsidan, ”ett erkännande för framstående och betydelsefulla insatser inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning samt inom kulturmiljövård”.

– Vitterhetsakademien är en viktig institution i dagens forskningslandskap och har med sina kulturfastigheter ett betydande ansvar inom kulturarvssektorn. Akademiens långa historia förpliktigar. Det är med respekt för dess traditioner och med förhoppningen om att under en period förvalta arvet väl som jag går in i rollen som preses, säger Håkan Möller i ett pressmeddelande.

Håkan Möller från Öckerö är arbetande ledamot i Vitterhetsakademien sedan 2016 och verksam i akademiens förvaltningsutskott sedan 2020, samt tidigare vice preses. Den 1 januari efterträdde Håkan Möller Peter Gillgren som var preses 2020-2025. 

Håkan Möller är även teologie- och filosofie doktor, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och docent i svensk litteratur vid Helsingfors universitet.

Han är också ledamot i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS) och Finska Vetenskaps-Societeten. 

Främjar humanistisk forskning

Kungliga Vitterhetsakademiens ansvarsområden omfattar hela det humanistiska verksamhetsfältet. Dess syfte är ”att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner, samt kulturmiljövård.”

Akademien äger och bedriver verksamhet vid Stjernsunds slott i Närke, Skånelaholms slott i Uppland, Stensjö by i Småland och Borgs by på Öland.

Ordet preses kommer av det latinska ordet præses som betyder ”den som sitter framför” och används bland annat för den som leder förhandlingar eller fungerar som ordförande för exempelvis vetenskapliga akademier, vid vetenskapliga disputationer eller vid vissa kyrkliga sammankomster. 

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
