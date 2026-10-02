Veckans tidning
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Veckans tidning
Fotboll

Öckerö jagar historisk seger

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På lördag kan Öckerö IF:s damer säkra seriesegern i division 2 för första gången i klubbens historia. Får laget en poäng i hemmamatchen på Prästängen är segern säkrad.

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För två år sedan vann Öckerö IF:s damer division 3 och har nu chansen att kamma hem vinsten i division två och avancera till spel i division 1, tredje högsta serien efter Allsvenskan och Elitettan. 

Det skulle vara första gången Öckerö IF har ett lag i tredje högsta serien efter att herrarna avancerade till division tre på 70-talet. Och på lördag möter laget IK Frisco, som ligger i den nedre delen av serien. Dessutom har Öckerö IF två spelare i toppen av skytteligan för säsongen.

– Det här är den sista matchen för säsongen och det är den som gör klart om det blir serieseger för Öckerö eller inte. På lördag behövs det en enda poäng – och med damernas trackrecord, där de inte tappat en enda poäng när de spelat hemma, hoppas vi självklart på ett gott resultat även denna gång, säger David Fränne, ordförande i Öckerö IF.

Det enda som talar emot en vinst är om Sävedalen skulle vinna sin match och kamma hem tre poäng samtidigt som Öckerö IF förlorar mot IK Frisco på lördag.

– Det väntar alltså en spännande match i damernas division två till helgen. Nu har vi fullt fokus på prestation i matchen och att varje träning inför lördag ska bli så bra som möjligt. Själv hoppas jag på att det blir en storpublik som kommer för att stötta laget, avslutar David Fränne.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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Öckerö jagar historisk seger

Öckerö jagar historisk seger

På lördag kan Öckerö IF:s damer säkra seriesegern i division 2 för första gången i klubbens historia. Får laget en poäng i hemmamatchen på Prästängen är segern säkrad.

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