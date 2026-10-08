Veckans tidning
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Fotboll

Öckerö IF serievinnare och vidare till division 1

Publicerad: (uppdaterad )

Öckerö IF:s damlag är seriesegrare i division 2 nordvästra Götaland och spelar nästa säsong i division 1. Seriesegern säkrades efter 3–0 segern mot IK Frisco på hemmaplan.

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Öckerö IF har haft en otroligt stark säsong och avslutar serien med 19 segrar, en oavgjord match och endast två förluster. På hemmaplan har laget varit helt felfritt och inte tappat en enda poäng. 

– Det känns ju väldigt roligt såklart! Ett enkelt svar till varför det gått så bra är att säga att vi har ett duktigt lag med en enorm vilja och en ständig strävan efter mer. Men jag skulle säga att den centrala delen är den goda lagsammanhållningen vi har i gruppen, säger tränare Linus Mattiasson. 

Stommen i laget har spelat tillsammans under flera år, något som Linus lyfter fram som en viktig del i framgången. 

– Vi har ingen jättestor trupp, men det gör också att ansvaret växer hos alla. Och det ska man inte underskatta när man pratar om den framgång vi haft. 

En av spelarna som starkt bidragit till säsongens framgångar är Frida Backman, som både varit med och vunnit serien och dessutom tagit hem skytteligan. 

– Det känns stort att ta hem serievinsten efter en fantastisk säsong. Hela laget förtjänar detta så mycket. 

Skytteligasegern gläds hon åt, men betonar att lagets prestation väger tyngre.

– Angående skytteligan så är det så klart roligt att vinna men jag lägger ingen vikt vid vem som gör flest mål. Detta år blev det jag och det är såklart roligt men det som räknas för mig är att vi som lag håller ihop och att alla gör sitt bästa för att vinna matcher, vilket laget bevisat för varandra många gånger om den här säsongen. Jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans presterat med en fantastisk ledarstab som gjort ett utmärkt arbete.

Nu väntar en kortare ledighet innan laget drar i gång träningen igen under hösten. 

– Förhoppningsvis har vi några yngre spelare som är nyfikna och sugna på att träna ännu mer med seniorlaget. Annars kör vi på ungefär som vi gjort och hoppas kunna hålla truppen skadefri, så att förutsättningarna blir så bra som möjligt när serien drar i gång igen våren 2027.

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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