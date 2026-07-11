Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

Ny discgolfbana på Öckerö

Publicerad: idag kl 07:27
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En 9 håls-bana för frisbeefantaster har öppnat på Öckerö. I Prästängen ligger nu den av Öckerö kommun uppsatta banan.

Kommunen skriver på sin hemsida att banan ska passa både nybörjare och erfarna spelare, då banan går genom varierad terräng. 

Fredrik Helgesson

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Fredrik Helgesson
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