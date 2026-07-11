Ny discgolfbana på Öckerö

En 9 håls-bana för frisbeefantaster har öppnat på Öckerö. I Prästängen ligger nu den av Öckerö kommun uppsatta banan.
Kommunen skriver på sin hemsida att banan ska passa både nybörjare och erfarna spelare, då banan går genom varierad terräng.
TEXT:
En 9 håls-bana för frisbeefantaster har öppnat på Öckerö.
Sedan en tid tillbaka har ett stycke historia landat på Lammholmen. Efter att ha funnits...
– Jag känner till varenda klippa som min egen ficka.
På Brattebergs förskola kan alla blivande skolbarn redan läsa.
– Ett dopp är bättre än energidryck.
Varje år sammanställs rapporten Trafik- och resandeutveckling i Göteborg, som beskriver hur trafiken och resandet...
Ibland känns Sverige som landet där ingenting blir riktigt som det var tänkt.
Förra hösten genomfördes ett test med elbåtstillverkaren Candelas ”flygande” bärplansfärja Nova i Öckerö kommun.
Torslandabon Emma Samuelsson blev den första kvinnan att klara 10 varv i Alpaca Race.
Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens
Betting utan svensk licens
Casino utan svens licens
Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus
Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.
Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.
Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.
Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel
Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se
Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com
Slots Casino