Nu byggs sista våningen på Båken

– Båken är nu inne på sista våningen, säger Andréas Beutler, Förvaltningschef, Miljö- och samhällsbyggnad, Öckerö kommun till Tidningen.

I kvarteret Fyrvaktaren bygger Tornstaden två byggnader som tillsammans kommer att innehålla 70 bostadsrätter och två verksamhetslokaler vid en torgyta mot hamnen. Den 41 meter höga Båken och Fyrvaktarbostaden, som enligt Tornstaden byggs ”i en mer klassisk skärgårdsstil.”

Inne på Henrys kiosk på Öckerö Hamnplan står Jenny Johansson i kassan. Det har hon gjort i 20 år.

– Jag är uppvuxen där bakom kullen. Mitt barndomshems ligger i Örtagårdan. Där som vägen upp byggs nu låg en damm. Där fiskade vid grodyngel. Det var där man var hela tiden, säger hon.

Åsikterna om Båken har gått isär bland Öckerös befolkning. Tittar man på sociala medier är många inlägg kritiska – ”den unika skärgårdsmiljön förstörs”, ”höghuset passar inte in här”, är vanligt förekommande formuleringar.

Även i politiken har åsikterna blossat upp på nytt – efter att beslut i frågan fattats. Sverigedemokraterna Öckerös nytillträdde ordförande Melker Lylander har gått ut och kritiserat projektet – bland annat genom insändare i Torslanda-Öckerötidningen, men även på sociala medier. Beslutet om etableringen av Båken fattades dock med politisk enighet, när det begav sig.

Jenny Johansson i Henrys kiosk säger sig till viss del ha bytt åsikt om Öckerö nya centrum etapp 1 som innefattar Båken.

– Först tyckte jag att det var fruktansvärt! Men nu när så många ungdomar har kunnat köpa lägenhet där så tycker jag att det är positivt, säger hon.

Känner du till några som köpt lägenhet i Båken?

– Ja, det är ungdomar i 20-25-årsåldern. Några som jobbar på Övarvet.

Så vad är det som fortfarande skaver lite med huset?

– Det är att det är svårt att få det att smälta in. Det ska väl bli rött och det kommer säkert att bli fint och så, men det finns andra grejer. Jag undrar ju hur det ska bli med parkeringar och framkomlighet för bilarna, och hur varuleveranserna ska lösas hit till kiosken bland annat, säger Jenny Johansson.

Ute på parkeringsplatsen, i regnet och blåsten, kommer Lars-Erik Andreasson från Grötö gående.

– Jag vill se det färdigt innan jag har en tydlig åsikt, säger han och fortsätter:

– Jag har väl inget speciellt emot Båken. Det är klart att det är ett annorlunda hus här på öarna, men jag tycker ändå att det har förutsättningar att smälta in i miljön här.

/Henrik Edberg & Fredrik Helgesson