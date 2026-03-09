Veckans tidning
Ulrika, en av färjorna som trafikerar Nordöleden. Foto Pia Magnusson

Nordöleden uppgraderas

Publicerad: idag kl 06:10

Trafikverket meddelade i veckan att vägfärjan Svea ska byggas om och ersätta Nordö 3 på Nordöleden. Men det dröjer två och ett halvt år innan färjan är på plats. 

I dagsläget trafikerar färjorna Linda, Ulrika och Nordö 3 Nordöleden, färjeleden som knyter ihop Hälsö med Knippla, Hyppeln och Rörö. Utöver att vara den enda av Trafikverkets färjeleder som går mellan fler än två färjelägen är det en viktigt livsnerv för turister och boende på Öckerö kommuns nordligaste öar. 

Om 30 månader, eller två och ett halvt år, kommer vägfärjan Svea trafikera leden. Svea ska byggas om och uppgraderas i grunden efter att hennes utlåningsperiod avslutas. Under sommaren och hösten kommer Svea stötta trafiken på Ostkusten, samtidigt som projektet med ombyggnation startar. Först skall projektledare tillsättas och ett varv upphandlas. Därefter följer tilldelning och själva genomförandet. 

– Det är fortsättningsvis färjorna Linda, Ulrika och Nordö 3 som kommer trafikera Nordöleden. När Svea har byggts om kommer den ersätta färjan Nordö 3, skriver Andreas Larsson, sektionschef Nordö till Torslanda-Öckerötidningen i ett mejl.

Nordö 3 försvinner

Nordö 3 färdigställdes 1980 och avyttras när Svea sätts in i trafik. Satsningen säkerställer både driftsäkerhet och fortsatt hög tillgänglighet för resenärer och näringsliv på Nordöarna, skriver Trafikverket på sin hemsida. 

– Detta är ett stort steg för oss och kommer göra stor skillnad, både för vår personal i det dagliga arbetet och för våra passagerare genom en förbättrad reseupplevelse, säger Andreas Larsson.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
