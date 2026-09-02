Nils Jan, 93, värnar om Örtagårdens framtid

Öckerö Örtagård ligger vid Nordgårdsvägen strax ovanför Öckerö centrum. Örtagården är öppen för allmänheten året om och har under sommaren flera gratis musikkvällar på torsdagar. Tanken med spelningarna, förutom god stämning och att det bjuds på örtte, är att låta lokala akter få stå i centrum. Några av akterna som spelade under sommaren i år var Kapten Gitarr, Dick och Käthe och Jussis Jazz.

När Torslanda-Öckerötidningen hälsar på hos Örtagården spelar bandet Fina Flöjter inför en stor publik. De klassiska vita plaststolarna är uppställda och gästerna ser ut att njuta av musiken.

Under konserten hyllas Nils Jan av medlemmarna i Fina Flöjter och han får en stor applåd av publiken. Den sedan länge pensionerade rektorn skrattar när han får frågan om hur det känns att få den typen av uppskattning.

– Det är ju naturligtvis smickrande. Det är ju mycket arbete också, men det är ju roligt.

Startade som ett skolprojekt

Nils Jan tror att hans aktiva livsstil med mycket trädgårdsarbete på schemat är hemligheten bakom att han upplevs så pigg för sin ålder. 93-åringen har både hand om Örtagården och sin egen trädgård på Hälsö.

– Här i Örtagården tvingas jag vara aktiv. Idag kom det till exempel 50 personer från Västergötland. Då fick jag ställa ut stolar och berätta om olika rosor och ge dem ett program om rosorna.

Från början drevs Örtagården av Nils Jan och hans fru Birgit. Projektet startade som ett skolprojekt på Brattebergsskolan, där de båda arbetade. Projektet bytte sedan plats till där gården nu ligger. Nils Jan och de andra eldsjälarna disponerar marken från kommunen.

Efter sin frus bortgång driver Nils Jan sedan en tid tillbaka Örtagården tillsammans med bland annat sin dotter.

– Vi är ganska få som jobbar här. Vi är ungefär fem personer och det är lite för lite för att det ska vara lätt att jobba med trädgården, säger Nils Jan.

Nya grannar

Örtagården kommer i framtiden att få flera nya grannar. Arbetet med Öckerös nya centrum är i full gång. Nils Jan tror att det nya centrumet kommer att påverka Örtagården på flera sätt. Han tror att parkeringen som ligger bredvid Örtagården kommer att försvinna. Han är även osäker på om buskaget nära trädgårdens entré kommer att behöva flyttas in.

– Vi har några stora, fina japanska körsbärsträd där. Dem kanske man måste flytta in.

Men Nils Jan tror även att det kan komma fördelar med att det byggs nytt vid Öckerö centrum och att Örtagården får flera nya grannar.

– De som kommer att bo i höghuset, de kanske tycker att det kommer att vara väldigt trevligt att ha den lilla lungan här nere. De kanske tycker att det är kul att vara med och kanske har haft en trädgård förut och köpt en lägenhet nu. Det kan hända att det blir ett uppsving.

Örtagårdsgränd

Företaget F O Peterson ansvarar för arbetet kring Öckerö Hamntorg, den del av det nya centrumet som kommer att ligga bredvid Örtagården. F O Peterson planerar att döpa det nya stråket som går mellan Öckerö nya centrum och Örtagården till just Örtagårdsgränd.

Tidningen ringer till F O Peterson för att höra hur de resonerar kring byggandet av Örtagårdsgränd och om det finns planer från företagets sida att ta kontakt med Örtagården.

Lisa Wiklund är avdelningschef för projektutveckling och säger att företagets ambition är att bevara det som redan finns med Örtagården när det nya stråket ska byggas. Hon berättar att F O Peterson planerar att boka in ett möte med Örtagården till hösten.

– Vår tanke är att vi ska ha en liten workshop ihop, så att vi inte bara hittar på något på egen kammare, utan att vi gemensamt kommer på bra idéer så vi kan förädla centrumet ihop med Örtagården, säger Lisa Wiklund.

Lisa Wiklund säger att projektet med Örtagårdsgränd inte har kommit så långt och att de helt enkelt inte hunnit kontakta Örtagården. Avdelningschefen säger att F O Peterson är i ett inlyssnande skede när det kommer till Örtagårdsgränd och berättar om hur viktigt det är att involvera lokalbefolkningen i Öckerö kommun innan byggandet har kommit för långt.

– Ingenting är ritat eller bestämt än, säger Lisa Wiklund.

Lisa Wiklund berättar att hon delade kontaktuppgifter med Nils Jan Rapp när de sprang på varandra under eventet ”Vi ses på Hamna” på Öckerö tidigare i maj. I en telefonintervju bekräftar Nils Jan Rapp att han delat kontaktuppgifter med henne. Nils Jan låter lättad när han får höra att en workshop kring Örtagården håller på att planeras in av F O Peterson.

– Vad bra, säger Nils Jan.

/Albin Olsson