Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning

(M)inistrar mötte väljare i färjekön

Publicerad: augusti 7, 2026 kl 9:26 f m (uppdaterad augusti 7, 2026 kl 15:14)

Moderaterna Öckerö, med förstanamnet Sandra Svensson i spetsen, kampanjade i färjekön på Lilla Varholmen under tisdagseftermiddagen.
På plats fanns även draghjälp i form av två kända statsråd – migrationsminister Johan Forssell och civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin. 

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Moderater från främst Öckerö, men även från Göteborg och lokalföreningen Moderaterna i Torslanda med flera, var på plats på Lilla Varholmen vid 16-tiden i tisdags för att kampanja. I Färjeköerna delade man ut informationsblad, chips och mineralvatten, där det sistnämnda hade en strykande åtgång i den varma sommareftermiddagen.

Från Stockholm väntades ministerbesök i form av ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin och migrationsminister Johan Forssell. De blev dock försenade till färjeläget då migrationsministern blev tvungen att hålla en snabb presskonferens på Landvetter flygplats med anledning av det extrainsatta EU-mötet om migrantsituationen i den spanska exklaven Cueta. 

När ministrarna väl anlände till Lilla Varholmen tog de uppgiften att möta väljare och förse dem med snacks och flygblad (vattnet var vid det här laget slut) på fullaste allvar. 

Iklädd Moderaterna-keps betade Carl-Oskar Bohlin av en imponerande mängd färjeväntande bilar och dess passagerare. 

Innan avfärd mot nya mål, Carl-Oskar Bohlin skulle till Småland medan Johan Forssell skulle vidare till Halland, ville många moderata valarbetare, sympatisörer och lokala politiker ta bilder med de båda ministrarna.

Hann du prata politik i färjekön, eller var folk mest ute efter chipsen?

– Lite grann. En helhjärtad supporter ville få med mig på makrillfiske ikväll. Det hade varit hur trevligt som helst, men tyvärr medger inte schemat det, sa ministern för civilt försvar till Torslanda-Öckerötidningen. 

Sandra Svensson var innan ministrarnas ankomst nöjd över att två så kända politiker skulle komma och hjälpa till i kampanjandet. 

Varför har ni valt att stå just här i färjekön på Lilla Varholmen? 

– Det är ett stort flöde av folk som passerar här. Och man har ju inte så mycket annat att göra i kön, sa hon. 

Vad har folk velat prata med dig om?

– Det är mycket små lokala frågor. Saker som händer precis där de bor. Men generellt skulle jag säga att man är intresserad av frågor om trygghet, kommunikationer och äldreomsorgen. 

Mattias Tykesson, ordförande för Göteborgsmoderaterna och ledamot i Göteborgs kommunfullmäktige var också på plats. 

– Vi vill vara här och stötta upp. Moderaterna behöver vara starka i hela landet, i Göteborg och i Öckerö. Valrörelsen är ett lagarbete, sa Mattias Tykesson och fortsatte: 

– De flesta här i kön är Öckeröbor, men de påverkas ju också av de infrastrukturproblem vi har i Göteborg.

Hur tycker du mottagandet har varit när du knackat på bilrutorna?

– Det har varit många positiva tillrop i bilarna. 

Carl-Oskar Bohlin var inne på samma linje: 

– Det har varit mycket positiva människor här idag. Kul!

Efter att Carl-Oskar Bohlin knackat på en av dagens sista sidorutor kunde undertecknad inte låta bli att fråga kvinnan bakom ratten: 

Vet du vem du just tog emot en chipspåse av?

– Nej… 

Carl-Oskar Bohlin, Sveriges civilförsvarsminister.

– Oj! Tack.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
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