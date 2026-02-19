Ledarskapsprogram ska stärka ungdomar och föreningslivet

Genom att tidigt få lära sig ledarskapets grunder vill Skärgårdens SK ge ungdomar verktyg som stärker dem i sina studier, inom idrotten och i deras personliga utveckling.

Under hösten 2025 startade föreningen ett ledarskapsprogram för unga ledare, och nu knyts säcken ihop genom en ledarskapskväll den 5 mars, som markerar avslutet för det första ideella ledarskapsprogram som ungdomar i Skärgårdens SK och deras vänföreningar har gått igenom.

Då kommer tre prominenta röster inom ledarskap till Kompetenshuset på Öckerö för att dela med sig av sina erfarenheter och perspektiv.

– För vår förening, och våra samarbetsföreningar på öarna som både består av exempelvis andra idrottsföreningar och kyrkor, är det viktigt att främja utbildning i ledarskap både för vuxna men självklart även för våra ungdomar. Vi har märkt att vi tappar medlemmar succesivt under tonåren, sedan kommer de tillbaka till föreningslivet när de själva blir föräldrar någonstans kring 30-årsåldern. Så det finns ett glapp däremellan som vi vill fylla på ett meningsfullt sätt, där vi erbjuder något som man kan få nytta av och känner är viktigt under sin tonårstid, säger Skärgårdens SK:s ordförande Anna Nyberg.

Tre ledarskapsprofiler

Under kvällen kommer Annelie Pompe, Johan Sköld och Laura Swaan Wrede att tala och i slutet av mötet kommer de även att delta i en paneldiskussion med unga ledare från Skärgårdens Sportklubbs ledarskapsutbildning.

Annelie Pompe är, som de flesta känner till, äventyrare, fridykare och föreläsare inom bland annat självledarskap, mental träning, mod och motivation. Hon har bestigit Mount Everest, samt de högsta bergen på varje kontinent. 2025 var hon finalist i TV4:s Elitstyrkans hemligheter.

Öckeröbon Johan Sköld är en av Sveriges ledande experter inom ledarskap och företagsutveckling. Han har grundat över 30 företag och innehaft över 90 styrelseuppdrag. Han är också ordförande för institutionsrådet för Industriell ekonomi på Chalmers och föreläsare på Handelshögskolan i Stockholm.

Generalmajor Laura Swaan Wrede är en erfaren arméofficer med flera befattningar både nationellt och internationellt, bland annat har hon varit arméns underrättelse- och säkerhetschef, chef för Livgardet samt arméns operationschef. Sedan 2022 är hon ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

Ställer upp ideellt

Alla tre talare medverkar ideellt. Anmälningsavgiften för evenemanget skänks till välgörande ändamål. Enligt arrangörerna är ett syfte med kvällen också att stärka beredskapen och att göra kommunen mer resilient.

– Föreningslivet handlar inte bara om att unga ska bli proffs och sedan försvinna om de inte lyckas med det. Föreningslivet har en helt annan nytta, inte minst när det gäller ledarskap i civilsamhället, särskilt när det är så mycket turbulens i samhället och vår omvärld som det är just nu. Gott ledarskap formas tidigt, och föreningslivet spelar en avgörande roll i att bygga ett starkt och hållbart samhälle, avslutar Anna Nyberg.