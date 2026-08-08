Långköraren Frölunda Hockey Camps har helheten i fokus

Frölunda har haft sina hockeyläger på Öckerö i ishallen i snart över 20 år. Göran Pegenius är rektor för lägret och berättar hur årets upplaga har gått.

– I år har det gått jättebra, alla är goa och glada. Det blev väl lite småskador, skavanker och så där som det brukar vara, men inget utöver det vanliga. Vi tränar för fullt, man blir trött när man kör måndag till fredag, säger Göran.

För hockeystjärnan Joel Lundqvist blir det den femtonde sommaren som han är med och driver långköraren. Men Joel är noga med att lyfta de andra i teamet som jobbar med lägret.

– Det är en organisation bakom lägret som har jobbats upp över tid. Jag hoppas barnen är nöjda med lägret så här långt.

Hur är känslan i år?

– Jag tycker alltid att det är kul att komma hit och känna av energin och glädjen hos barnen med hockeyn och sommaren. Så får man en rolig vecka. Det är de intrycken man tar med sig varje sommar. Vissa ansikten känner du igen, många är nya också, det blir som ett härligt inslag på sommaren att komma hit, säger Joel.

Vad betyder lägret för dig?

– Vi var på en hockeyskola när vi växte upp och det kommer jag fortfarande ihåg. Man vill ju skapa minnen och inspiration för barn, oavsett om det är inom hockey eller något annat, att de får en härlig vecka att ta med sig. Både för sitt hockeyspelande men även överlag ett minne för livet.

Melvin utvecklas för varje år

En av spelarna som deltar på lägret är Melvin Ivarsbo från Trollhättan. Han har precis avslutat ett träningspass.

Hur har lägret varit hittills?

– Det har varit bra, det är fint här ute och vi har haft mycket skoj. Idag har vi tränat på spel framför mål och att lära sig ta pucken från sargen. Då tränar vi på att inte vinkla klubban för mycket så den åker i väg från dig och att försöka hålla koll mer på pucken, säger Melvin.

Hur tycker du att lägret har utvecklats?

– Jag har varit här fyra gånger. Det är tre gånger bättre än första gången jag var här. Nu finns ju internatet så man kan sova där om man vill. Det är hårdare fysträning och lite svårare träningar, säger han.

Vad spelar du för position och vad behöver du tänka på då?

– Jag kör back och då behöver jag vara väldigt mycket med i spelet, uppspelet, inte ligga för mycket hemåt och vara snabb, säger Melvin.

Stjärnorna delar med sig av sin erfarenhet

Bröderna Lundqvist och Hanna Olsson har mycket erfarenhet av att spela hockey på hög nivå. De turas om att hålla i och vara på plats för träning under de fyra veckorna som lägret pågår.

– Vi körde en vecka i början med Hanna Olsson och då var det bara tjejer, ungefär hundra spelare. Sen har vi kört en vecka med Joel och Henrik. Då var det cirka femtio målvakter och sextio utespelare och skyttar från Frölundas U16-lag och cirka trettio ledare. Och ungefär samma nu under den här veckan med skyttar från Frölundas J18-lag i stället, runt femtio målisar och sextio utespelare, säger Göran Pegenius.

Trygghet lika viktig som träning

Mikael Ström är utvecklingsansvarig i Frölunda HC och var med och startade lägret från första början.

– Det som kanske är vår största styrka är ledartätheten. Många ledare är från olika föreningar, några här ute från skärgården, så det blir en trygg miljö. Jag tror verkligen att det smittar av sig så att föräldrarna känner att deras barn blir sedda här ute och att vi har koll från måndag till fredag. Vi har gärna en ledare extra, säger Mikael.

Ledarna delas upp mellan att sova på internatet på Brattebergskolan och Öckerö Maritime Center, som klubben även samarbetar med på olika sätt.

– Hanna Grav från ÖMC kommer och pratar på onsdagar om skadehantering, enklare skador och hur man tar hand om skärsår. I år har det handlat mycket om hur du lägger förband och hur du utför stabilt sidoläge, säger Göran.

– Det är någonting som vi tillsammans med Henrik och Joel från början sa att vi även fokuserar på andra styrkor som att vara en god kamrat, säger Mikael.

Öckerö är en del av upplevelsen

Hockeyskolan var först ute på Tjörn, men flyttade senare till Öckerö. Frölunda hade tidigare deltagit på Skärgårdens SKs egna läger på Öckerö och tyckte om att samarbeta med klubben. Mikael berättar även om vikten av att kunna hyra Göstahallen samt möjligheten att kunna ta med barnen ut i naturen under veckorna de är där.

– Den här tiden på året är det ju fantastiskt att kunna komma ut till Öckerö med havet och klipporna, säger Mikael.

Göran instämmer.

– På måndagar får barnen testa att fiska krabbor, bada eller ha dragkamp. För föräldrarna kör vi en trailrun runt skärgårdsleden. Tanken är att alla ska känna sig välkomna, säger han glatt.

/Albin Olsson