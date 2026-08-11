Konstvågen lockade nästa generations konstnärer

– Jag tycker om tankesättet att behandla allt som en person eller med ett medvetande, säger Lovina.

Ett stenkast från Hälsös hamn ställer 20-åriga Lovina ut sin konst i samband med Konstvågen. Hon har tidigare ställt ut sin konst i bland annat Japan, ett land hon fascinerats av sen en lång tid tillbaka.

Under högstadiet fick hon testa på flera olika tekniker i en liten grupp bestående av en till elev och en lärare. Lovina valde att fortsätta på samma spår och valde därför Schillerska gymnasiet för att kunna fortsätta lära sig mer om bild och konst. Ett av hantverken hon fastnade för var keramik. Under ett av projekten från gymnasietiden valde hon att ta inspiration från både ön hon är uppvuxen på och Japan.

– Den var en del av ett havsprojekt i skolan. Det är ett litet Hälsö i miniatyr i keramik.

Konstverket har även en slags varelse som formas ur havet. Inom den japanska religionen Shinto finns det en beteckning för andar, gudar eller väsen som kallas ”Kami”. Lovisa inspireras av att Shinto och den nordiska mytologin har en del gemensamt.

– Likt vår mytologi har de många roliga berättelser som är väldigt billiga.

På Konstvågens hemsida får deltagarna välja en bild för att representera sin konst. Lovina valde en av hennes tavlor där hon använt flera olika tekniker för att gestalta en katt.

– Jag har katten som framsida för då fick jag testa gå utanför boxen. Den är i olja med lite torrpastell och markers i guldfärg.

Mål att bli bröllopsfotograf

I framtiden vill Lovina fortsätta att utvecklas inom flera olika konstformer. En av formerna som hon lärt sig mycket om är fotografi, där flera foton från bland annat hennes resa till japan visades upp under Konstvågen. I framtiden vill hon förutom att arbeta med konst även jobba med fler yrken där hon får använda händerna som frisör. Men även jobb där AI inte kan ha lika stor påverkan på hennes yrke.

– Mitt mål är att bli bröllopsfotograf, men det känns svårt att livnära sig på det, konstaterar hon.

En annan ung konstnär som ställer ut under årets Konstvågen är 18 åriga Sam Wilson från Öckerö. Det är andra året som Sam ställer ut men intresset för konst har funnits sen 10 års ålder.

– Jag tycker det är bra att kunna färgteori och perspektiv. Jag tycker fortfarande inte att konst ska ha några regler, men det är att kunna dem, säger Sam.

I framtiden vill Sam fortsätta med konst men har även ett annat yrke i sikte.

– Troligtvis blir jag djurskötare, men en annan lite mer orealistisk dröm är tatuerare.

Sam berättar hur att måla, rita och skulptera djur som fiskar och fåglar kan hjälpa en med att lära sig om djurs anatomi, en viktig del av yrket som djurskötare. Under helgen är det just motiven på fåglar och fiskar som har varit populärast.

Ett annat motiv som gestaltats flitigt i olika perspektiv är badviken Saltars på Öckerö som ligger nära där Sam bor.

– Jag går alltid till Saltars när jag är lite stressad, helst när det är tomt.

En av målningarna föreställer berget vid viken under vintertid.

– Jag har gjort den lite abstrakt med flit, säger Sam.

På Sams utställning i huset nära Öckerö kyrka finns fyra fiskmåsar, eller ”galar” som det heter på Ömål. Fåglarna är skulpturer gjorda av stenar, snäckor och krabbklor som Sam hittat på stränder på Öckerö.

– Det är hämtade i Saltars, Bagglebo och Kanndalen, säger Sam.

/Albin Olsson