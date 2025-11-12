Veckans tidning
I fönstret på Henrys kiosk hänger glada hejarop till vinnarna av andelslotten.

Jättevinst till Öbor

Publicerad: idag kl 14:42

13,8 miljoner i vinst på V85 – det blev resultatet för de lyckliga vinnarna som spelar tillsammans på Henrys kiosk på Öckerö. 

Till Trav365 berättar Malin af Ekström och Lars Ekholm om glädjen. Sedan sex veckor samarbetar de och gör ett andelssystem tillsammans. Totalt hade 29 kunder köpt delar av V85-systemet, som gav varje andel en vinst på 477 629 kronor. 

Till tidningen säger Malin att hon och Lars brukar träffas för att diskutera inför varje inlämning av sina spel.

”Jag brukar gå hem till Lars här på Hälsö, ungefär 100 meter, så sitter vi vid hans köksbord. Vi älskar pappersarbetet, vi har intervjuer och allt framför oss. Vi älskar statistik och lyssnar på vad kuskarna själva säger. Vi brukar ofta komma väldigt bra överens och kompletterar varandra bra.”, sa hon till tidningen.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

