”Jag vill definitivt härma syrran”

I onsdags i förra veckan ställdes Öckerö IF mot Landskrona BoIS i Svenska cupens andra omgång hemma på Prästängen. I halvtid ledde skåningarna med 3-0. Men i den andra halvleken lyfte sig hemmalaget och gjorde en riktigt stark insats. I minut 60 byttes ytterforwarden Alexander Schröder, som fått stora delar av säsongen förstörd av ett trasslande ledband i foten, in – och åtta minuter senare hade han reducerat genom ett långskott.

Superettanlaget lyckades dock hålla undan matchen ut, och slog därmed ut Öckerö IF ur cupen.

– Inför matchen hade vi en god känsla i laget. Det fanns ingen direkt press på oss. Vi skulle gå ut och spela som vi ville spela och det tycker jag att vi gjorde. Jag tänkte att om jag får några minuter så ska jag ge mitt allt och köra slut på mig helt. Det resulterade ju i ett mål, men det märktes ju att de ligger några snäpp upp i seriesystemet, säger Alexander Schröder om cupmatchen.

Andra derbyskalpen i år

Bara fyra dagar senare ställdes Öckerö IF mot lokalkonkurrenten IK Zenith i Division 3 mellersta Götaland. Björlandaklubben hade revansch att utkräva efter att ha förlorat på Prästängen tidigare under säsongen med 1-3. Precis som Öckerö kom Zenith till matchen med en cupmatch mot Superettanmotstånd i bagaget under veckan, nämligen en stark insats mot Örgryte IS (1-2).

Det blev dock Öckerö IF som återigen vann komfortabelt i serien, den här gången med 4-0 på Hovgårdsvallen. Och återigen fanns Alexander Schröder, som startade matchen, med i målprotokollet, den här gången med två mål.

– Hovgården hade en torr naturgräsplan, något som brukar gynna Zenith. Så vi visste att vi skulle behöva vara vassa på andrabollar mot ett fysiskt starkt lag.

Ludvig Wiklander gjorde första målet och Linus Solbräcke ökade på för det vinröda bortalaget i första halvlek.

I andra halvlek skulle Alexander Schröder kliva in i handlingen tämligen omgående.

Kopia på cupmålet

– Vi har en bra känsla i paus, men pratar om att vi måste justera vissa saker där de hotar oss. Sedan lyckas jag göra 3-0-målet bara några minuter in i andra halvleken och det känns väl som att vi punkterar matchen. Det var en replica på målet mot Landskrona, ett skott utifrån som gick in lågt i hörnet.

Alexander Schröder hann sedan med att göra ytterligare ett mål innan slutsignalen ljöd. Nu blickar han och Öckerö IF närmast fram emot ett möte mot Västkurd hemma på Öckerö på lördag 30 augusti.

– Vi ligger på tredjeplatsen nu och har Sävedalen på andra plats, och Stenungsund som brutit sig loss lite, framför oss. Jag hoppas att vi når i kapp Sävedalen och kämpar till oss kvalplatsen.

Alexander Schröders comeback kommer lämpligt för Öckerö IF. Själv hoppas han att hans fina matchform håller i sig så att laget klättrar ytterligare. Med sex matcher kvar ligger de fyra poäng efter Sävedalen.

Snabb och med bra skott

Han startade sin fotbollskarriär i Öckerö IF när han gick i sjunde klass och har varit klubben trogen sedan dess.

Vilka är dina styrkor som fotbollsspelare, tycker du själv?

– Jag får ofta höra att jag har en rapp start i steget. Sedan är jag bra i sista tredjedelen, bra på att få till avslut och har ett bra skott.

Hur ser du på framtiden, både vad beträffar Öckerö IF och personligen?

– Just nu när jag har varit borta ett tag är jag helt okej nöjd med att vi är i trean. Jag vill klättra i seriesystemet med Öckerö och jag ser att vi kan göra det.

Vill gå i syrrans fotspår

Han pausar någon sekund och tar ny sats:

– Jag är bara 21 år. Jag vill definitivt härma syrran!

Syrran, ja, det är förstås supertalangen Felicia Schröder, 18, som leder den allsvenska skytteligan överlägset, gjorde sin A-landslagsdebut tidigare i våras och nyligen skrev ett nytt långt kontrakt med BK Häcken.

Talangen för målskytte tycks minst sagt ligga i släkten?

– Tja, vi har ju vår lilla fotbollsplan här på Kalvsund. Där har hon och jag spenderat åtskilliga timmar med träna avslut och skjuta straffar. Eftersom jag är äldre stod jag ofta i mål när vi var mindre.

Så det är dina fina målvaktsegenskaper som har gjort att Felicia har kunnat träna avslut och bli en så vass målskytt?

– Haha. Ja, kanske! Vi tränar fortfarande ofta, jag och hon, här på ön.

Hur långt tror du själv att du har potential att gå om du satsar fullt ut på fotbollen?

– Jag tror att jag är fullt kapabel att kunna leva på fotbollen. Det är det som är drömmen. Sedan om det blir Ettan, Superettan eller Allsvenskan… Det får vi se…