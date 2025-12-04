Isak Dahlqvist ryktas till Österrike

I helgen blev Örgryte IS klart för Allsvenskan efter 16 säsonger i lägre divisioner, efter att ha slagit IFK Norrköping i två kvalmatcher (3-0 hemma och 0-0 borta).

En av Öis mest tongivande spelare under året har varit mittfältaren Isak Dahlqvist, 24, med Öckerö IF som moderklubb, som gjort fyra lyckade säsonger i Rödblått.

Isak Dahlqvists kontrakt med Örgryte löper ut den sista december och nu skriver Sportbladet att allt talar för att den offensive mittfältaren inte förlänger med Öis och följer med upp i Allsvenskan, utan i stället flyttar till Österrike.

Enligt Sportbladet är redan Isak Dahlqvist och FC Blau-Weiss Linz överens och ska läkarundersökas innan övergång blir officiell.

I Örgryte huserar även Isaks bror, försvaren Hampus Dahlqvist, 28. Även hans kontrakt går ut 2025, men där finns en option på ytterligare två år. I skrivande stund är det ovisst om den kommer att aktiveras.

Sedan i somras finns även den nyzeeländska landslagsmannen Owen Parker-Price, 26, med många säsonger i Torslanda IK i bagaget, i truppen. Parker-Price kontrakt med Öis sträcker sig över 2027.