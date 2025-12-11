Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Foto: Oliver Pettersson
Fotboll

Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Publicerad: idag kl 09:01
Annons

Förra veckan skrev Torslanda-Öckerötidningen att Sportbladet uppgav att Öckeröfostrade Öis-spelaren Isak Dahlqvist i stort sett var klar för FC Blau-Weiss Linz. 

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben i den österrikiska högstaligan. 

– Jag känner så otroligt mycket för den här föreningen och alla som är en del av Öis. Jag är evigt tacksam för de här fyra åren och för det fantastiska avslutet på den här säsongen. Öis kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta, sa Isak Dahlqvist till Örgryte IS hemsida.

På FC Blau-Weiss Linz hemsida kommenterades rekryteringen av klubbens sportdirektör:

– Vi kunde genomföra övergången med Isak redan för en tid sedan, och efter att han förra veckan säkrade uppflyttningen till allsvenskan med sin tidigare klubb, gläder det mig mycket att han kommer till oss från januari. Hans offensiva kvaliteter är hans största styrka, sa Christoph Schösswendter.

Henrik Edberg

TEXT:

Henrik Edberg
Dela
Relaterade artiklar
Isak Dahlqvist ryktas till Österrike
Isak Dahlqvist ryktas till Österrike

En av Öis mest tongivande spelare under året har varit mittfältaren Isak Dahlqvist, 24, med...

Mer från Öckerö
Isak Dahlqvist presenterad av Linz
Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben...

Isak Dahlqvist ryktas till Österrike
Isak Dahlqvist ryktas till Österrike

En av Öis mest tongivande spelare under året har varit mittfältaren Isak Dahlqvist, 24, med...

Öckeröbor körde ner bilar till Ukraina
Öckeröbor körde ner bilar till Ukraina

Förra veckan gav sig några öbor i väg till Ukraina för att skänka bilar och...

Jättevinst till Öbor
Jättevinst till Öbor

13,8 miljoner i vinst på V85 – det blev resultatet för de lyckliga vinnarna som...

Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil
Raket nära att träffa Ralph – skadade hans bil

– Hade man fått den i huvudet hade det varit hej och adjö, säger han.

Senaste nytt
Isak Dahlqvist presenterad av Linz
Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben...

Frukt i Öckerös högstadieskolor
Frukt i Öckerös högstadieskolor

Högstadieeleverna i Öckerö kommun kommer att erbjudas frukt i skolan under vårterminen 2026. 

Att beställa bildelar online har aldrig varit så enkelt förut
Att beställa bildelar online har aldrig varit så enkelt förut

Nätbutikerna följer helt enkelt det beteende många redan har – man söker information online innan...

Bageriet expanderar
Bageriet expanderar

Almondys tårtbageri i Torslanda ska bli större. Företaget vill utöka sin produktionskapacitet och planerar därför...

Torslandahallen firar 40 år
Torslandahallen firar 40 år

– en resa från vision till pulserande mötesplats.

Laddar

Följer du SVT:s julkalender?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Kommentarsfälten

Kommentarsfälten

– Demokratins parkslide.

Öckerö
Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben i den österrikiska högstaligan.

Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino