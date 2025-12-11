Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Förra veckan skrev Torslanda-Öckerötidningen att Sportbladet uppgav att Öckeröfostrade Öis-spelaren Isak Dahlqvist i stort sett var klar för FC Blau-Weiss Linz.

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben i den österrikiska högstaligan.

– Jag känner så otroligt mycket för den här föreningen och alla som är en del av Öis. Jag är evigt tacksam för de här fyra åren och för det fantastiska avslutet på den här säsongen. Öis kommer alltid ha en stor plats i mitt hjärta, sa Isak Dahlqvist till Örgryte IS hemsida.

På FC Blau-Weiss Linz hemsida kommenterades rekryteringen av klubbens sportdirektör:

– Vi kunde genomföra övergången med Isak redan för en tid sedan, och efter att han förra veckan säkrade uppflyttningen till allsvenskan med sin tidigare klubb, gläder det mig mycket att han kommer till oss från januari. Hans offensiva kvaliteter är hans största styrka, sa Christoph Schösswendter.