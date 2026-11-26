Isak Dahlqvist lämnade Sverige vintern 2025 efter en succésäsong i Örgryte IS då Göteborgsklubben genom kvalspel gick upp till Allsvenskan för första gången på 16 år. Flyttlasset gick till den österrikiska klubben FC Blau-Weiss Linz som då spelade i den österrikiska högstaligan. Isak, som hade gjort klart med FC Blau-Weiss Linz under sommaren, anslöt först i december. När Isak väl anlände till Österrike låg laget sist i ligan. Trots att resultaten förbättrades under våren räckte det inte till för fortsatt spel i österrikiska Bundesliga säsongen därpå.

Från Österrike till Norge

Efter säsongen kom Isak Dahlqvist och FC Blau-Weiss Linz överens om att gå skilda vägar, trots att han bara hade tillbringat några månader i klubben. Det fanns redan innan flytten till Österrike intresse från andra klubbar.

– Tromsø IL hade varit intresserade sedan tidigare och har fortsatt att visa intresse. Så det blev ett lätt val, Tromsø är en toppklubb och en bra fotbollsförening, säger Isak Dahlqvist.

Trivs i sin nya klubb

Det har nu gått några månader sedan flytten till den norska klubben och Isak Dahlqvist trivs bra i den nya ligan och laget trots lite mindre speltid den senaste tiden.

– Jag trivs superbra i laget, verkligen ett toppengäng och Tromsø i sig är en mysig by.

– Jag tycker det har gått rätt bra för mig hela tiden. Men sen har det blivit lite mindre speltid nu den senaste tiden av olika skäl. Men det är väl så det är i början i en ny klubb och jag har tålamod med speltid, så det känns jättebra.

Även om speltiden har varit begränsad känner Isak att han får möjlighet att utvecklas i Tromsø IL. Där har han främst spelat wingback, en position han känner sig bekväm på.

– Det är väldigt skönt att inte bli runtflyttad så mycket på olika positioner, och höger wingback är en roll jag är trygg med.

En ny vardag norr om polcirkeln

Flytten till Tromsø innebär ju också en flytt norr om polcirkeln och staden som ofta benämns som “Porten till Arktis” ligger i den arktiska regionen. Isak var inte överdrivet imponerad över vädret när han först kom till staden.

– Det var lite mer som höst i Sverige när jag kom i somras, 15 grader och mycket regn. Nu märker man också att det blir mörkare och mörkare varje dag. Så snart blir det totalt mörker vilket är lite häftigt att få uppleva.

Trots mycket goda möjligheter till snö uppe i norr för Isak, kommer han inte delta i den starka längdskidåkningskulturen som finns i Norge med anledning av den höga skaderisken som aktiviteten innebär.

– Man vill inte göra den tabben.

Flickvännen Alice har följt med Isak under den intensiva perioden, då paret har flyttat två gånger inom loppet av några månader. Men nu när de funnit sig till rätta i Tromsø och sin nya lägenhet ger de sig in i den långa vintern tillsammans.

– Det har varit jätteskönt att inte behöva flytta omkring själv fram och tillbaka. Det funkar också väldigt bra med hennes studier som hon kan göra på distans.

Siktar mot Europa

Nu siktar Isak Dahlqvist och Tromsø IL på att ta en av Europaplatserna i Eliteserien. Men med en svagare form under de senaste matcherna krävs en stark avslutning av laget för att lyckas nå dit. Men att på ett år gå från en bottenstrid i Österrike till att slåss om Europaplatser i Norge är något som han uppskattar:

– Det är en stor skillnad så ja, det är verkligen jätteroligt.

/David Mohlin