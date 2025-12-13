Infart öppnar 15 december

Öbor som åkt bil, cyklat eller promenerat förbi Lammholmsvägen senaste månaderna har fått utstå en hel del vägarbete. Ombyggnationen har genomförts för att förbättre trafiksituationen inför och kring Öckerö Nya Centrum, något Johan Lotto, Verksamhetsutvecklare berättade för tidningen i slutet av sommaren.

– Detta är en del i den utvecklingen för att förbättra trafiksituationen på sikt och säkerställa att det blir smidigt för invånarna, säger Johan Lotto Verksamhetsutvecklare i Öckerö kommun, sa han då.

Nu skriver kommunen på sin hemsida att den ordinarie infarten till Lamholmen öppnar igen den 15 december. Den slutgiltiga asfalteringen görs först i vår, varpå kommunen uppmuntrar trafikanter vara extra försiktiga under vintern.

”Eftersom den slutliga asfalteringen läggs först till våren behöver trafikanter vara extra uppmärksamma på området under vinterperioden. Framför allt finns det höga kantstenar i refugerna inte byggts färdigt ännu. För att öka tryggheten i trafiken kommer dessa kanter att markeras med skyltar så att de är väl synliga.”, skriver man i en nyhet på kommunens hemsida.