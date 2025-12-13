Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Veckans tidning
Snart öppnar den ordinarie infarten till Lammholmsvägen.

Infart öppnar 15 december

Publicerad: idag kl 13:50

Arbetet med rondellen vid Lammholms-vägen närmar sig färdigställande och snart öppnar ordinarie infart till Lammholmen igen.

Annons

Öbor som åkt bil, cyklat eller promenerat förbi Lammholmsvägen senaste månaderna har fått utstå en hel del vägarbete. Ombyggnationen har genomförts för att förbättre trafiksituationen inför och kring Öckerö Nya Centrum, något Johan Lotto, Verksamhetsutvecklare berättade för tidningen i slutet av sommaren. 

– Detta är en del i den utvecklingen för att förbättra trafiksituationen på sikt och säkerställa att det blir smidigt för invånarna, säger Johan Lotto Verksamhetsutvecklare i Öckerö kommun, sa han då. 

Nu skriver kommunen på sin hemsida att den ordinarie infarten till Lamholmen öppnar igen den 15 december. Den slutgiltiga asfalteringen görs först i vår, varpå kommunen uppmuntrar trafikanter vara extra försiktiga under vintern. 

”Eftersom den slutliga asfalteringen läggs först till våren behöver trafikanter vara extra uppmärksamma på området under vinterperioden. Framför allt finns det höga kantstenar i refugerna inte byggts färdigt ännu. För att öka tryggheten i trafiken kommer dessa kanter att markeras med skyltar så att de är väl synliga.”, skriver man i en nyhet på kommunens hemsida.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
Dela
Mer från Öckerö
Infart öppnar 15 december
Infart öppnar 15 december

Arbetet med rondellen vid Lammholms-vägen närmar sig färdigställande och snart öppnar ordinarie infart till Lammholmen...

Isak Dahlqvist presenterad av Linz
Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben...

Isak Dahlqvist ryktas till Österrike
Isak Dahlqvist ryktas till Österrike

En av Öis mest tongivande spelare under året har varit mittfältaren Isak Dahlqvist, 24, med...

Öckeröbor körde ner bilar till Ukraina
Öckeröbor körde ner bilar till Ukraina

Förra veckan gav sig några öbor i väg till Ukraina för att skänka bilar och...

Jättevinst till Öbor
Jättevinst till Öbor

13,8 miljoner i vinst på V85 – det blev resultatet för de lyckliga vinnarna som...

Senaste nytt
Infart öppnar 15 december
Infart öppnar 15 december

Arbetet med rondellen vid Lammholms-vägen närmar sig färdigställande och snart öppnar ordinarie infart till Lammholmen...

Misstänkt inbrottsrek och stulna elsparkcyklar
Misstänkt inbrottsrek och stulna elsparkcyklar

Polisen får ibland in borttappade elsparkcyklar och det blir mycket enklare att hitta ägaren om...

Isak Dahlqvist presenterad av Linz
Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben...

Att beställa bildelar online har aldrig varit så enkelt förut
Att beställa bildelar online har aldrig varit så enkelt förut

Nätbutikerna följer helt enkelt det beteende många redan har – man söker information online innan...

Frukt i Öckerös högstadieskolor
Frukt i Öckerös högstadieskolor

Högstadieeleverna i Öckerö kommun kommer att erbjudas frukt i skolan under vårterminen 2026. 

Laddar

Följer du SVT:s julkalender?

Tack för din röst
Du har redan röstat på den här omröstningen
Välj ett alternativ!
Se resultatDölj resultat
Ledare/krönika
Kommentarsfälten

Kommentarsfälten

– Demokratins parkslide.

Öckerö
Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Isak Dahlqvist presenterad av Linz

Strax efter Torslanda-Öckerötidningens pressläggning den 3 december bekräftades uppgifterna och Isak Dahlqvist presenterades av klubben i den österrikiska högstaligan.

Annonser

Betting utan svensk licens

Casino utan svens licens

Hitta bästa casino utan svensk licens och spelpaus

På Testarna kan du snabbt och lätt hitta casinon utan Spelpaus

Spelcash.se – Speltips och rescensioner av alla spelbolag.

Utforska spänningen på ett nytt casino utan svensk licens!

Det är inte olagligt att spela på ett casino utan spelpaus och bonusarna är faktiskt bättre än på svenska sidor.

Den snabbaste betalningsmetoden för casino är swish, CasinoMedSwish.se jämför alla svenska casino med swish så du inte behöver göra det själv.

Jämför alla utländska casino som inte kräver gränser hos CasinonUtanSpelgräns.

Bettingstugan.se – Sveriges hem för spel

Hitta Sveriges bäst online casino hos Casinodealen.se

Jämför och hitta bettingsidor för svenska spelare på Sportbloggare.com

Slots Casino