Hyllad skolvärdinna slutar – eleverna protesterar

På Brattebergsskolan i Öckerö kommun finns en skolvärdinna som är väldigt omtyckt. Trots det ska hon sluta den 6 februari. Anledningen: Hennes vikariat går ut. Rollen, att sköta skolans café och finnas till för eleverna utanför (och ibland även under) lektionstid skall skötas på annat sätt.

Men beskedet har väckt starka reaktioner hos skolans elever som snabbt gick samman för att samla ihop till en namnlista för att sätta stopp för planerna. Hittills har 172 personer skrivit på, vilket motsvarar nästan alla av skolans 187 högstadieelever. En del mellanstadieelever, samt lärare, har också skrivit på.

Femtonåriga Stina Utbult och Tindra Österberg är båda ledsna över att skolvärdinnan ska försvinna. Båda går i årskurs nio och har satt sitt namn på listan. Enligt dem fick det höra om förändringen genom ett rykte bland eleverna.

– Hon är verkligen hjärtat i skolan. Man blir glad av att se henne på morgonen, säger Stina och Tindra.

– Vi har haft skolvärdinna här tidigare och när man tittar tillbaka så märker man hur stor skillnad det gör. Nu under nian med vår nya skolvärdinna har de blivit extra tydligt, säger de.

Skolvärdinnans uppgifter har varit många. Att driva elevcaféet, ansvara för pingisracket, sälja mellanmål och hålla ordning på elevernas mobiler – då skolan är en mobilfri plats. Dessutom har hon sett till att elever som kommer sent faktiskt går in på lektionerna. Men framför allt, menar Stina och Tindra, har hon funnits där som en vuxen som inte är lärare.

– Ibland vill man bara prata med någon som inte sätter betyg på en. Men henne kan man sitta och prata, eller plugga. Hon har liksom fixat det där extra. Pyntat på jul och halloween och verkligen lärt känna alla elever, säger Stina.

– Hon pratar verkligen med alla, inte bara vissa. Det gör stor skillnad, säger Tindra.

Nu hoppas de att namnlistan kan förändra beslutet.

– Vi vet inte om det kommer göra det. Vi kan ju inte bestämma över pengar. Men vi vill visa vad vi tycker.

Rektor Robert Svensson bekräftar i en mailkonversation med tidningen att skolvärdinnan varit uppskattad, men ska sluta.

– I yttrandet kan jag läsa att vår skolvärd under sitt tidsbegränsade vikariat gjort ett gott intryck på verksamheten och varit uppskattad av såväl elever som lärare. Det blir jag glad för, skriver han.

Han betonar dock att det funnits en tidsbegränsning på vikariatet och att det inte kommer förlängas. Men själva funktionen som skolvärdinnan fyller kommer finnas kvar, menar han.

– Funktionen som arbetar relationsskapande och förebyggande för att stärka studiero, gemenskap och trygghet kommer finnas kvar men spridas på fler personer. På olika tider. Inga lärare.

Han fortsätter sen:

– Jag har förståelse för att förändringar bidrar till oro och att vi behöver vara ännu tydligare i vår kommunikation med eleverna framöver.

För Stina och Tindra kan det funka att stödet kommer från annat håll, men de tycker båda det är bättre med en skolvärdinna.

– Det är otroligt mycket bättre med en skolvärdinna. Men vi kan inte bestämma. Det är bara politiker som bestämmer vad man ska lägga pengar på.