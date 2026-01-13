Häng med en morgon till Fiskauktionen i Göteborg

Det är tidigt på morgonen när Magnus hämtar mig med fiskbilen på Öckerö och vi snart ska på färjan och besöka Göteborgs Fiskauktion. Väl på färjan kikar Magnus i sin mobil.

– Man får alltid ett sms med listan över vad som kommer finnas på auktionen, men man kan även se det online, säger den smått yrvakne fiskhandlaren.

Varje dag åker Magnus och ”Micke” till auktionen och låter två andra medarbetare från Skärgårdens Fisk och Delikatesser, Axel på Öckerö och Kevin i Lerum, göra i ordning de två butikerna. Inför dagens tur åker de två fiskhandlarna mer in på rutin än att det snabbt behövs fyllas på med varor.

Under bilresan berättar Magnus att öbor vill ha hel fisk i högre utsträckning än i Lerum. Det kan även skilja sig vad för typ av fisk som efterfrågas.

– Öbor gillar verkligen inte Sej, men köper mycket Kummel, konstaterar Magnus.

Vi anländer till auktionshallarna och ser andra fiskhandlare som har stigit upp tidigt på morgonen och ett antal män i vita rockar: Auktionsförrättarna. De jobbar med att auktionera ut fisken och skaldjuren till handlarna.

En av auktionärerna är Lars Erlandsson som snart ska gå in pension. Han har jobbat med fisk hela sitt och har trivts med sitt jobb. Men han är fundersam över hur framtiden för marknaden kommer att se ut.

– Fisk kommer det inte bli mer av, jag tror det kommer bli färre av den. Kommer auktionen finnas kvar om tio år eller inte? Det är också en fråga man måste ställa sig, säger Lars.

På bred göteborgska rabblas det snabbt upp priser på de varor som kommit i land med båt och lastbil. Det gäller att hänga med då priserna på fångsterna snabbt kan trappas upp.

Under auktionerna lägger jag märke till att flera av fiskhandlarna och grossisterna, som främst består av medelålders män, har på sig trådlösa hörlurar och headsets. De används för att kunna hålla koll på vad som händer vid andra auktioner runt om i Europa.

Magnus suckar när han inspekterar en av lådorna som är till försäljning. Den är fylld med havskräftor- som är döda.

– Man ska aldrig köpa döda kräftor, då är kvalitén kass, säger Magnus.

Ett av köpen på auktionen blir plattfisk. När en auktion vinns kan en fiskhandlares arbetsdag förändras drastiskt. Nu kommer det gå åt cirka tre timmar till att filea fisk. Ett annat köp under morgonen blir några lådor med kräftor som Magnus tycker håller kvalitéten.

När det är dags att runda av styrs kosan till ett bås inne i en av de två auktionshallarna. Där kan fiskhandlarna begära ut ett kvitto på varorna de har vunnit. För att hålla reda på vem som köpt vad, lämnas efter varje auktion en liten lapp vid lådan, med fiskhandlarens namn eller logotyp.

Innan fiskhandlar na från Öckerö lastat upp sina varor och ska ta färjan hem, är det en kort frukostpaus vid åttatiden som står på schemat. Frukosten blir vid en grill utanför den stora och kyliga auktionslokalen.

– Det här är gött, säger Mikael medan han äter sin äggtoast.

/Albin Olsson