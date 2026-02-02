Veckans tidning
Arkivbild från Lammholmsvägen.

Grävarbeten vid Öckerö nya centrum fortsätter påverka trafiken

Publicerad: idag kl 11:20
Den ack så nyligen färdigställda Lammholmsrondellen kommer fortsatt ett par veckor framöver vara en besvärlig plats för bilister. Mellan den nya rondellen och rondellen strax norr över, vid Öckerö hamnplan, kommer det ske grävarbeten under 6 veckor och kommunen menar att det kan innebära mindre störningar. 

Gång och cykeltrafiken kommer ledas om och gå via kajkanten i Öckerö hamn. 

Eftersom grävarbetet sker i närheten av både tandläkare och apotek går kommunen händelserna i förväg i ett meddelande på sin hemsida och försäkrar kommunens invånare att de kommer vara fortsatt möjligt att ta sig fram både till apotek och tandläkare under hela perioden. Däremot kommer parkeringsplatserna vid ”gamla banken” inte kunna användas. 

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson
