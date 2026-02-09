Granskningsperioden över – viss kritik kvarstår

Under januari månad har detaljplanerna för ÖNC norra samt södra befunnit sig på granskning. Allmänheten, myndigheter och offentligheten har därför kunnat komma med yttranden kring detaljplanerna i dess nuvarande, efter samråd tidigare i år omarbetade, form.

Till exempel arbetade man om höjden på många av byggnaderna i södra, så att de är lägre nu vid granskningsskeendet.

– Vi tog ju till oss av det som framkom i samrådet och har mellan samråd och granskning valt att sänka höjderna. Nu har vi fått nya yttranden, men inte alls i samma omfattning som under samrådet, som handlar om höjden på byggnationen, Säger Ida Brogren, processledare plan – strategisk samhällsutveckling, kommunstyrelsen Öckerö kommun.

Så som detaljplanen för ÖNC – södra ser ut idag kommer det område i Öckerö hamn som planeras bli centrumområdet endast ha fastigheter på max tre våningar.

– Vi kommer att titta vidare på frågan om höjden, men det kommer inte sänkas våningsvis mer.

Totalt har ungefär 20 yttranden inkommit för norra och 25 för södra. Det är betydligt färre än under samrådet, då närmre dubbelt så många yttranden kom in per detaljplan. Det är ett tecken på att fler är nöjda – även om det finns saker att fila på, menar Ida.

– Av dessa yttranden så är många från myndigheter, Länsstyrelsen och liknande som alltid kommer in med åsikter. Vi har också många av de som är sakägare (vars fastighet gränsar till detaljplanerna på något sätt reds. anm.) som inkommit med yttringar. Och så har vi något enstaka privatpersoner per detaljplan som inkommit med åsikter. Alla dessa yttranden kommer vi självklart besvara, och vi är inte jätteöverraskade över de synpunkter som kommit in. Det är ju faktiskt så att man sällan uppnår en situation där alla blir helt nöjda i planärenden av den här digniteten. Men vi kommer göra så gott vi kan för att bemöta de synpunkter som inkommit.

Det finns inget i granskningsyttrandena som vi inte redan tagit höjd för och arbetar vidare med.

Myndigheter håller inte med om allt

Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande hur de inte kan acceptera planen i nuvarande form och att det kan komma att behöva prövas av Länsstyrelsen om den antas.

I grund och botten så finns det punkter där Länsstyrelsen inte helt är med på formuleringarna Öckerö kommun nu presenterar i sin detaljplan. Bland annat om risk för översvämning och synen på strandskydd.

– Ingen av dessa punkter är direkt akuta, eller jättekontroversiella. På punkten om översvämning vet vi att vi kan gå tillbaka till den formulering vi hade före samrådet, vilken Länsstyrelsen förmodlingen inte kommer ha något problem med.

För strandskyddet råden en annan situation. Idag finns inget strandskydd på det område som Öckerö nya centrum planeras till. Inte heller har det varit aktuellt att strandskydda platsen i samband med andra tillfällen de senaste 50 åren då andra platser i kommunen skyddats.

– Däremot säger dagens lagstiftning att ett område som detaljplaneras skall skyddas inom 100 meter från vattnet. Då både delar ur norra och södra gör det, menar Länsstyrelsen att detta är något kommunen måste se över innan antagande.

– Vi har haft en långtgående diskussion med Länsstyrelsen om detta. Området har aldrig haft strandskydd och vi har inte heller strandskyddat området i den detaljplan som vi nu lagt fram. Sen är detta en fortsatt fråga som vi kommer behöva hantera.

Vad betyder då detta? Kan det påverka byggnationen av området?

– Nej, det har inget med byggnaderna att göra. De får vi bygga ändå. Det finns ett litet naturområde bakom fastigheter i norra detaljplanen som Länsstyrelsen påpekar borde strandskyddas och så menar dem att torget i södra kan skyddas. Det finns inget som säger att vi inte kan det, förutom att det skulle betyda mer byråkrati och olika dispensansökningar för att dra VA-ledningar och liknande under torget. Men vi har inte helt landat i denna fråga från kommunens sida än. Vi behöver fortsatt arbeta och komma fram till om vi ska lägga in strandskydd eller fortsätta motivera att det inte behövs ett strandskydd.