Granskas i sömmarna

Arbetet med att ta fram en detaljplan tar tid och under flera tillfällen under arbetets gång lämnas allmänheten möjlighet att tycka till. Nu befinner sig detaljplanerna för Öckerö nya centrum i en av de senare faserna, granskningsfasen.

Det innebär att detaljplanen reviderats till ett förslag som är färdigt att antas och nu pågår den sista möjligheten att lämna synpunkter innan dess att planen kan antas. För Öckerö nya centrum södra och norra pågår granskningsfasen till 30 januari.

Norra och södra planen

I Norra området planeras cirka 120 bostäder och 3 500 kvadratmeter verksamhetsyta. Inför granskningsfasen har ändringar gjorts – och höjden på de planerade bebyggelsen har sänkts. Samtidigt är det viktigt att behålla höjd på fastigheter, för att kunna locka exploatörer och få igenom byggen, skriver Öckerö kommun på sin hemsida. ” Arbetet har utgått från behovet av att hitta en balans mellan småskalighet och ekonomisk genomförbarhet. En alltför låg exploateringsnivå riskerar att försvåra genomförandet och försämra förutsättningarna för service, verksamheter och ett levande centrum. Samtidigt är det avgörande att bebyggelsen harmonierar med platsens topografi, skala och visuella karaktär.” går det att läsa där.

Även södra detaljplanen innehåller sänkningar på nockhöjd nu när granskning påbörjats. Till exempel har det hus som kallas ”Skräddarns” fått sänkt nockhöjd från 24,2 till 17,5 meter. Södra detaljplanen innefattar förändringar av Öckerö hamn där parkeringar och några verksamheter agerar idag, där nya detaljplanen föreslår ett 20-tal bostäder och cirka 10 000 kvadratmeter verksamhetsyta. Norra detaljplanen omfattar framför allt byggnation på andra sidan vägen, sett från dagens stora parkeringsplats, och vidare ner till Öckerö färjeläge.

Efter granskningsperioden bearbetas detaljplanerna inför ett möjligt antagande i kommunfullmäktige. Därefter finns möjlighet till överklagan innan beslutet vinner laga kraft.