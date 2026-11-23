Matchen mot Varberg började jämnt då ställningen efter de inledande matcherna var 2–2. Därefter gick Öckerö starkt och kunde till slut stå som vinnare med 8–3. Ett för dagen mycket inspirerat dubbelspel visades upp av bägge dubbelparen med två viktiga vinster.

Andra matchen spelades mot Mölndal. Samtliga fyra första matcher var jämna men resulterade ändå i en 4–0 ledning för Öckerö. Matchen flöt på och slutresultatet blev 8–0 till Öckerö. Ett imponerande resultat där samtliga spelare levererade.

Efter nästan halva serien spelad ligger Öckerö IF kvar på en fin andraplats i serien med nu endast en poäng upp till serieettan Lindome.

/Ola Högberg, Öckerö IF