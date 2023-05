Försvarsmakten lockade elever från Öckerö Gymnasieskola

Mitt under den stora försvarsmaktsövningen Aurora 23 besökte Försvarsmakten Öckerö kommun och Öckerö gymnasieskola för att visa upp sig och det utbud av yrken som försvaret kan erbjuda inom den ram som finns på skolans utbildningar både genom samtal och med uppvisning av Stridsbåt 90.

”Stridsbåt 90 kan stanna från toppfart till stillastående på en och en halv båtlängd” ropar Eskil Arnell ut till åhörarna som samlats utanför Öckerö gymnasieskola, den seglande gymnasieskolan, en soldränkt dag i slutet av april. Han har precis visat upp vad kraftpaketet kan gå för genom att köra fort, svänga snabbt och i full fart kört rakt mot land för att i sista stund sakta in och snyggt nudda land med fartygets nos.

Elever, lärare, rektorer, några kommunanställda och en och annan journalist fick snällt titta på när uppvisningen ägde rum, i samband med att personal från Försvarsmakten besökte skolan med syftet att locka till sig elever. Både genom att hålla föreläsningar för klasserna under dagen, och genom uppvisningen av stridsbåten. Skolans rektor, Stefan Carmesund, ser positivt på att myndigheten besöker skolan.

– Vi vet om att vi som skola är viktiga för den marina kompetensförsörjningen. Det ser vi inte minst här idag när Eskil, en av våra gamla elever är här och visar upp Stridsbåt 90 åt marinen.

Att få besök från företag och myndigheter är en naturlig del av skolans verksamhet och något som både sporrar och lockar eleverna, menar Stefan. Flera företag, bland annat Stena, har besökt skolan – bara i år.

– Det är jättebra att vi har den här typen av kontakter med företag och myndigheter. Det göra att vi får en större, eller viktigare, roll för hela samhället. Tack vare de kontakter som kan knytas under sådana här besök och vad det kan leda till blir vi en tydligare del av samhället.

Ombord stridsbåten befann sig Eskil Arnell, som själv gick sjöfartslinjen på Den seglande gymnasieskolan innan han efter studenten hamnade på Försvarsmakten och sjötransporten i Göteborg.

– Jag tror det är väldigt viktigt för eleverna som går här att få ta del av uppvisningen och att få komma ombord båtarna för att verkligen titta. Då ser dem att det finns en väg in på sjöfart även inom marinen och Försvarsmakten. Och det är bra att man får med sig så mycket erfarenhet från skolan när det kommer till sjöfartsnäringen.

En av de som redan lockats av Försvarsmaktens inriktning och som skall göra sin värnplikt efter sommaren, just som stridsbåtsförare, är Aron Nilsson, som går på skolan. Först fanns inte tanken på att göra lumpen, men just tanken på att bli stridsbåtsförare lockade, vilket fick honom att gå all-in.

– Från första början ville jag nog inte göra lumpen egentligen, men just stridsbåtsförare har jag hört mycket om. Efter att ha kollat upp en del videos online kände jag att det såg riktigt coolt ut.

Under mönstringen förstod Aron att om han lade manken till kunde han i stort sett välja fritt vad han ville göra under lumpen. Då fattade han beslutet om att satsa på att bli stridsbåtsförare.

– Jag fick bra betyg och höga poäng på alla tester och psykologen på plats under mönstringen sa att om jag satsade kunde jag bli stridsbåtsförare. Han tyckte jag skulle gå all in, vilket jag gjorde då. Efter mönstringen fick jag åkta till Malmö för utökad mönstring, och på den vägen är det. Efter sommaren är det dags , avslutar Aron Nilsson.