Ingvar TH Karlsson, kommunchef i Öckerö kommun när beslutet som Skärhamnsås fattades, Malin Tisell, nuvarande kommundirektör, Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande och Jan Edlund, koncernchef Tornstaden fick äran att ta första spadtaget.

Första spadtaget för Skärhamnsås

Publicerad: igår kl 14:02

I veckan togs det första ceremoniella spadtaget för Skärhamnsås och den 40 meter höga, röda båk som blir Öckerö nya centrums landmärke. 

I en symboliskt laddad stund i tisdags stod representanter från Öckerö kommuns folkvalda politiker, kommunens tjänstemän, byggbolag, arkitekter och andra inbjuda på det som kommer bli grunden för Båken. Det var dags för ett första spadtag och i samband med det sänka ner ett skrin i betong som innehöll minnen från dåtid och nutid att överlämna till framtiden.  

Projektet har sina rötter i 2011 års planprogram, där tanken var att förtäta centrum och inspireras av traditionella fiskarlängder. Båken, tillsammans med den planerade fyrvaktarbostaden ska bli en tydlig symbol för den utvecklingen. Och både dåvarande kommunchef Ingvar TH Karlsson, som var kommunchef när planarbetet startade, samt nuvarande kommundirektör Malin Tisell var med under ceremonin.

– Detta är ett nödvändigt steg för att förnya och utveckla. Projektet är stort och tar tid. Men det visare också att den strategi Öckerö kommun har för denna typ av projekt fungerar – vi är bra på att hitta lösningar tillsammans. Detta är symboliskt, för det är också en del av framtiden för kommunen, säger före detta kommunchef Ingvar TH Karlsson, som för dagen tagit sig hit från Vårgårda. 

Malin Tisell, nuvarande kommundirektör fyller i. 

– Detta blir det första tydligt synliga i Öckerö nya centrum. Nu är vi här och blickar framåt. Öckerö nya centrum kommer börja ta form först när detta står klart. 

Diskussion om höjden

Båken kommer nå en nockhöjd på 40 meter, något som tidigare väckt debatt. Kritiker menar att huset blir för dominerande i miljön, medan förespråkare ser höjden som en nödvändig markör för ett nytt centrum. 

– Nu är vi igång, sa kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult under sitt tal och fortsatte: 

Det börjar bli ont om plats i kommunen och att bygga på höjden är en nödvändig väg framåt. Nu står vi här och ser början på något som kommer hålla på i många år framöver, men som verkligen kommer gagna invånare, näringslivet och besökarna här i vår fantastiska kommun. 

Marcus Axelsson, Tornstaden Projektutveckling, berättade om planerna och den planerade inflytten april 2027.

– Vi har precis kommit igång med grundläggningsarbetet. Sprängningarna är klara och delar av bottenplattan är på plats. I november kan vi börja resa stommen, som kommer synas under vintern och till våren kommer fasader och tak. Båken ska stå färdigt för inflyttning i kvartal två under 2027.

Fredrik Helgesson

TEXT:

Fredrik Helgesson

